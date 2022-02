PNP: en casi el 60% de robos, los delincuentes emplean motos lineales

Los altos niveles de inseguridad que vive el país, en especial Lima y Callao, ha originado que el Gobierno responda con polémicas medidas que han sido aplaudidas por unos y cuestionadas por otros.

No solo se ha ordenado que las Fuerzas Armadas colaboren en los operativos que realiza la Policía contra la delincuencia, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y el Callao. También ha enviado al Congreso un proyecto de ley para que solo una persona viaje en una moto lineal, con algunas excepciones. Además ha planteado armar a los serenos para enfrentar a los delincuentes.

Y como si fuera poco, esta semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Flagrancia, el cual sanciona en 24 horas a los delincuentes sorprendidos in fraganti.

Estos anuncios se producen cuando un sondeo de Ipsos señala que el presidente Pedro Castillo alcanza el 69% de desaprobación en siete meses de gestión. Y por ello algunos analistas consideran las medidas como populistas.

Las motocicletas son vehículos de transporte de gran versatilidad y velocidad que han permitido que sean consideradas como una opción práctica para la movilidad y las necesidades del trabajo.

Pero para la PNP y la Fiscalía también se las usa, y con mayor incidencia en los últimos años, en asaltos a transeúntes, así como en asesinatos por encargo (sicariato o ajuste de cuentas).

PUEDES VER: Autoridades esperan que se atienda pedido de emergencia a la seguridad ciudadana

Sin embargo, es importante no estigmatizar el empleo de este vehículo, ni a los ciudadanos que hacen uso responsable de este transporte.

Motos en 59% de robos

Pero están las cifras que apoyan la polémica propuesta del Gobierno. Según el Sistema de Denuncias PNP, entre 2020 y 2021 se cometieron 72.850 hurtos agravados y 72.303 robos agravados en el país. El 59% de estos delitos fueron perpetrados por delincuentes que se desplazaban en motos lineales.

El año pasado hubo 687 asesinatos por sicariato, 329 casos más que en 2020. Y en el 82% de estos crímenes el asesino iba en este tipo de vehículo.

Seguridad, tarea de todos

Sobre la ley que restringe el uso de las motos lineales, el premier Aníbal Torres señaló que “todo trabajo lo tenemos que hacer bajo la información franca y sincera, real”.

Refirió que se viene tomando diversas medidas con base en un principio fundamental que señala que la seguridad ciudadana no es tarea solamente del ministro del Interior, sino de todos los peruanos, de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, comprendiendo todas las organizaciones, de la academia, de las juntas urbanas, para que contribuyan a la seguridad.

Sin seguridad, señaló, no podemos regresar a las clases presenciales en marzo, no podemos crecer económicamente, no hay inversiones internas ni externas. Y agregó que se debe hacer todo lo posible por ser un país seguro, en el que el empresario invierta sin temor.

“Es buena herramienta”

Para el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, se trata de una “buena herramienta técnica-jurídica que en parte neutralizará los medios utilizados por delincuentes nacionales y extranjeros para cometer delitos como el raqueteo, homicidios calificados y sicariato”.

Por su parte, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró que es una medida correcta. “Dentro de una política contra la delincuencia, se tienen que tomar medidas, esta es una de ellas, aunque perjudique a un sector, pero el Estado tiene que defenderse”.

Capturas. La Policía ha intensificado los operativos en Lima. Foto: difusión

Piden no armar a los miembros del serenazgo

Sobre la propuesta de que los miembros del serenazgo deberían portar armas para combatir la delincuencia, el comandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, se mostró en desacuerdo. No obstante, señaló que podrían brindar una opinión técnica sobre qué clase de armas no letales podrían usar los serenos.

PUEDES VER: PNP investiga muerte de adolescente durante obras de Sedapal

La Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación, pues considera que hace falta un proceso de formación y capacitación para manipular ese tipo de herramientas.

“No hay régimen laboral, hay una precariedad en el servicio, no hay logística, no hay infraestructura”, afirmó el adjunto Carlos Fernández.

Reacciones

Víctor Revoredo, coronel PNP

“Es una herramienta técnica-jurídica que en parte neutralizará los medios utilizados por delincuentes nacionales y extranjeros para cometer raqueteos, sicariatos y otros delitos”.

Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior

“Dentro de una política contra la delincuencia, se tienen que tomar medidas preventivas, aunque perjudique a un sector de personas honestas. El Estado tiene que defenderse”.

Las cifras

72 mil 303 robos agravados se cometieron entre el 2020 y el 2021.