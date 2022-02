José Pérez Guadalupe: “El sereno no está preparado para una acción con balacera”

¿Cuál es la diferencia entre este estado de emergencia y el que hubo en su gestión?

Nosotros dimos el estado de emergencia solo en el Callao y lo prorrogamos hasta que terminó el gobierno (de Humala) sin llamar a las fuerzas armadas. Barranzuela en este gobierno no decretó el estado de emergencia y llamó a las FF. AA. ¿Qué pasó? Nada. Ahora es una tercera figura, estado de emergencia más apoyo de las FF. AA.

¿Es efectiva la medida?

Nosotros teníamos objetivos claros, planificamos los operativos con investigación criminal y golpeamos. En Lima y Callao se necesita un mayor número de policías. Nosotros sabíamos que iba a ver el efecto globo, pero estuvimos seguros de dónde se escondían (los delincuentes), no podíamos intervenir Lima porque la medida solo era en el Callao. Bajaron las muertes por sicariato y con números vimos que el estado de emergencia fue efectivo.

¿Ve alguna planificación?

Frente al fracaso de Barranzuela ahora Chávarry está aplicando la propuesta de Guillén. Pero ¿han hecho una investigación previa en todo Lima para saber dónde golpear? Han transcurrido dos semanas y nada. Solo operativos para combatir venta de celulares y para eso no se necesita un estado de emergencia. Sin embargo, ahora salen el presidente y el ministro a presentar celulares. No hay lógica, no hay planificación.

¿Podría ser un fracaso?

El problema es que vas a crear muchas expectativas y el resultado va a ser muy malo. Visto que no hay planificación, veo que no tiene futuro. Como peruano, espero que no fracase.

El primer ministro, Aníbal Torres, se ha mostrado de acuerdo con que los agentes de Serenazgo porten armas. Foto: composición La República / Presidencia

¿Está de acuerdo con la ‘ley moto’?

Hicimos esa propuesta cuando era ministro, todo el mundo salió en contra. Yo estoy a favor, pero haciendo la salvedad de que tiene que ser parte de una serie de medidas. Ahora te asaltan de a uno también, no de a dos. En el tema de las motos estoy de acuerdo, pero bien aplicada. Temporal y focalizadamente como se hizo en Colombia, sí funciona. Nosotros sugerimos en el Callao que todos los mototaxis estén empadronados y tengan un color por asociación y dio resultados.

¿Hay la posibilidad de armar a los serenos?

La ley del serenazgo, artículo 9, les prohíbe portar armas. Es una ley del 21 de julio del año pasado. No hay lógica, el sereno no tiene estatuto legal, es un ciudadano como nosotros, pero no está preparado para una acción con balacera. ¿Cuánto se prepara un suboficial? Tres años. Un sereno, tres semanas. Nunca se va a equiparar. ¿Qué pasa si es herido o fallece?, ¿qué régimen laboral tiene el sereno? No tiene nada. Hace seis años, Castañeda compró armas no letales. ¿Las usaron? Nunca, porque no podían, no es legal. Nunca las usaron porque no tenían base legal. Si no pudieron usar armas no letales, ¿van a usar convencionales?

¿Están jugando con fuego?

Ni siquiera saben encender un fósforo...