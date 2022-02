Cevallos sobre propuesta de aforo al 100%: “Me parece que deberíamos tener un poco de cuidado”

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, opinó sobre la propuesta que presentará el titular del Minsa, Hernán Condori, en sesión del Consejo de Ministros para que el aforo de los espacios cerrados y abiertos sea del 100%.

“A mí me parece que cuando lanzamos las primeras medidas, algunas medidas restrictivas, la gente sintió que le estábamos apretando el cinturón, le estábamos poniendo cerrojo a la puerta de su casa, pero finalmente hemos logrado un nivel de responsabilidad y compromiso importante. Entonces, si bien en las últimas semanas ha habido un cierto relajo, no deberíamos bajar la guardia”, dijo Cevallos a Exitosa.

“Yo comparto la idea que tenemos que ir acercándonos, yo no diría a la vieja normalidad, sino a construir una mejor normalidad, aprendiendo de los errores y la enseñanza de la pandemia, pero hay que tener cuidado esto de lanzar el 100% de aforo en todas las circunstancias. Me parece que podríamos esperar un poco, me parece que deberíamos tener un poco de cuidado”, agregó.

Horas antes, Óscar Ugarte, exministro durante el Gobierno de Francisco Sagasti, criticó la propuesta de Hernán Condori e indicó que la medida prolongaría una tercera ola y la afectación del retorno a clases, ya pactadas para el mes de marzo.

“La propuesta del ministro de Salud de eliminar aforos es demagógica e irresponsable. No se sustenta en criterios técnicos, sino en la desesperada búsqueda de respaldo de la opinión pública”, escribió Ugarte en su cuenta de Twitter.