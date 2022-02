Chimbotanos que fallecieron tras naufragio de buque serán sepultados en España

Los tres pescadores chimbotanos que fallecieron tras el naufragio el buque español Villa de Pitanxo en las gélidas aguas de Terranova, en Canadá, serán sepultados en Galicia, España, donde residían. Como se conoce, la nave viajaba con 24 tripulantes a bordo.

Daniel More Valladares (41) y sus sobrinos Diego More Vega (24) y Edwin Córdova Salinas (29) son las víctimas porteñas del naufragio. Los cuerpos de los dos primeros han sido recuperados por otra embarcación y hoy llegarán a Canadá para, luego del trámite respectivo, que sean trasladados a Galicia, informó a los medios de comunicación José More Valladares, padre y hermano de dos de las víctimas.

“Las autoridades canadienses han suspendido la búsqueda de Edwin Córdova y otros once tripulantes desaparecidos debido a los fuertes vientos y olas de más de cinco metros que hay en la zona de la tragedia”, declaró.

La tragedia marítima ocurrió el martes 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova, Canadá, una zona de condiciones climáticas peligrosas.

Más peruanos

Algunos medios informativos indican que la tripulación estaba conformada por 16 españoles, cinco peruanos y tres ghaneses. Sin embargo, la cantidad de peruanos en realidad sería ocho.

De los 24 tripulantes, nueve perecieron y sus cuerpos fueron recuperados, 12 están desaparecidos y tres fueron rescatados con vida, pero con una grave hipotermia. Los equipos de rescate ven poco probable que haya más sobrevivientes.

Los tres supervivientes son Juan Padín Costas (55), su sobrino Eduardo Rial Padín (42) y Samuel Kwesi, un ciudadano ghanés (30), padre de cinco hijos.

Ellos están “en proceso de descanso y aún en shock” a bordo del barco gallego Playa de Menduiña Dos, el primero en llegar al lugar de la tragedia, según informaron medios españoles como ABC y El País.

Finalmente, el Gobierno gallego decretó el miércoles tres días de duelo por la tragedia.