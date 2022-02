Advierten falta de cobertura en vacunación para niños contra la COVID-19

Especialistas en el sector salud alertaron de que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura no ha dado la suficiente cobertura para para que los menores de 11 años inicien su proceso de vacunación contra la COVID-19, lo cual los deja expuestos en medio de la tercera ola de la pandemia.

Uno de los directivos del Colegio Médico, Julio Barrena Dioses, mencionó en medio locales que las campañas de comunicación ejecutadas por Diresa no llegan a las zonas más alejadas de la región, donde existe un alto porcentaje de grupos antivacunas.

“Si bien no hay vacuna para este grupo etario en menores de 5, sus padres, sus hermanos mayores de 12 años, sus abuelos, no se vacunaron a tiempo, se infectaron y los infectaron. Posiblemente por la lejanía, por la dificultad de llegar o porque la población no acepta la vacuna, ¿y las estrategias, la prevención y el mensaje? Es un problema social, que no lo están tratando como tal”, advirtió Barrena.

Por su parte, el médico investigador Víctor Ocaña refirió que en las zonas rurales de Piura el proceso de vacunación aún no ha culminado en los adultos mayores, y mucho menos ha iniciado en niños. Precisó que esta situación mantiene expuestos a millones de menores, quienes presentan serios problemas de salud.

El portal de datos abiertos del Ministerio de Salud reveló que en el año 2020 fallecieron 40 menores de edad, entre 0 a 11 años; al siguiente año, en el 2021, fueron 23 los menores, en ese mismo rango de edad, los que perdieron la vida por el virus.