Tacna: hallan cadáver de joven universitario en plena vía pública

La madrugada de este sábado 19 de enero, el cadáver de un joven universitario fue encontrado en plena vía pública de la calle Coronel Vidal, cerca a la urbanización Quinta Harrison, a pocos metros de la avenida Bolognesi, en la ciudad de Tacna.

El hallazgo fue reportado por un transeúnte a las 4:00 a. m., por lo que, agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) se dirigieron a la zona. Cuando llegaron pidieron la intervención del Samu porque pensaban que el joven fue víctima de un atropello; sin embargo, el personal de salud solo constató el deceso.

Horas más tarde, policías de la sección Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), peritos de Criminalística y la fiscal Anita Meneses, llegaron al lugar para la revisión corporal e identificación del fallecido.

Con ayuda del Documento Nacional de Identidad (DNI) las autoridades informaron que la víctima era Gustavo Josué Flores Ventura (21), natural de Moquegua, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

A la escena también se aproximaron los familiares de Flores, los cuales mencionaron que el joven estuvo con sus amigos la noche anterior.

Posible homicidio

La representante del Ministerio Público, Anita Meneses, confirmó a Radio Uno que el caso se trataba de un homicidio, lo que descartó que el joven universitario fuese víctima de un atropello o arrojado de un vehículo.

“Este tipo de homicidios no se ve en la ciudad de Tacna, al menos en mi experiencia como fiscal, no he tenido la oportunidad de ver este tipo de homicidios porque se han ensañado con la víctima de tal manera que hemos tenido este lamentable suceso” agregó Meneses.

Asimismo, detalló que el cadáver del joven tiene lesiones en la cabeza y mandíbula.

Diligencias

Meneses señaló que, en una de las manos de la víctima tenía cabellos que serían de su posible asesino. Con ellos, realizarán pruebas de ADN. Además, revisarán las cámaras de seguridad de la zona.