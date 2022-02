Pedro Castillo: “Hemos decidido declarar en emergencia el hospital Almanzor Aguinaga”

Este sábado 19 de febrero, el Presidente Pedro Castillo visitó el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque. El mandatario pudo conocer las necesidades del personal de salud, reclamos de los asegurados y el hacinamiento del nosocomio, que es uno de los más grandes de la región.

“Cuando me tocó ser paciente, estuve esperando 21 días una cama en este hospital. Hay personas que han aportado durante muchos años, no podemos esperar que se siga postergando. He venido a hablar con el director para declarar en emergencia este hospital y así lo haremos”, declaró a La República.

Asimismo refirió la falta de personal que se ve a diario en este establecimiento. “Hay muchas mamás esperando ser atendidas en los pasadizos, muchas otras personas y apenas dos o tres enfermeras están atendiendo a todos”, comentó.

En esa misma línea, lamentó la situación del algunos hospitales del norte, sur y centro del país. “El personal reclama sus derechos. He pedido urgente a agendar el caso del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo en la ciudad de Lima. El próximo martes, los voy a recibir y vamos a ver el caso”, sostuvo.

Manifestó que van a establecer un cronograma con los ministros para convocar a los alcaldes y gobernador con el fin de destrabar los presupuestos para las obras que se encuentran inconclusas. “He encontrado en pésimas condiciones el hospital Almanzor. Tenemos que darle solución al trabajador que reclama sus justos derechos. Vamos a ver el tema de sus CTS, AFP y pensiones”, aseguró.