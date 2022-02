Si eres conductor y te has preguntado en qué momento o por qué motivo has recibido una papeleta de tránsito. Ya sea por no respetar el límite de velocidad o estacionarse de manera inadecuada, es necesario que saldes esa deuda de infracciones y no acumularlas.

Para evitar mayores complicaciones, a continuación te presentamos cómo consultar gratuitamente, desde tu computadora o dispositivo móvil, si has recibido una papeleta y cómo pagarla de forma ONLINE en la plataforma del pagopapeletascallao.pe del Consorcio de Tránsito Ciudadano del Callao.

¿Cómo saber si tengo papeletas por placa en el Callao?

Ingresa al portal de la Municipalidad Provincial del Callao: www.municallao.gob.pe

Tras ello, encontrarás la opción “Tipo de búsqueda”, en la que te aparecerán las opciones N.º de Papeleta y N.º de Placa. Si optas por la primera, solo tendrá que ingresar su número de DNI; si escoges la segunda deberá ingresar en el recuadro la palca de su vehículo.

Luego de ello, presiona “Buscar” y tendrás un reporte detallado de su estado fraccional o no

¿Cómo fraccionar una papeleta de tránsito en el Callao?

Ingresar al portal de la Municipalidad Provincial del Callao: www.municallao.gob.pe

Hacer click en el enlace: “TRAMITES”

Luego, ingresa a la opción “Consulta de papeletas”

Al ingresa, hacer click en el menú: “Consultar y Pagar infracción”, realizar el tipo de búsqueda por número de papeleta o de placa vehicular.

Selecciona la papeleta de infracción que desee evaluar, al lado derecho encontrarás un icono con la opción Fraccionar, hacer click, es necesario indicar que usted solo podrá seleccionar para la evaluación de fraccionamiento por una sola papeleta de infracción.

Luego de revisar y corroborar que has seleccionado la papeleta, la cantidad de número de cuotas y monto de cuota mensual, debe hacer click en: “siguiente”.

Se procederá a generar la solicitud de fraccionamiento, completar el formato, detallando el solicitante: Infractor, Propietario o Tercero Legitimado, completar los datos y ejecutar el checklist en autorizar expresamente que se notifique al siguiente correo electrónico y que se comuniquen al teléfono celular declarado, también checklist en la declaración que la información presentada es verdadera y que tiene conocimiento de las cuotas y montos a fraccionar. Culminado le llenado de los datos hacer click en: “siguiente”.

Finalmente, procede a descargar el formato de pre llenado, revise que sus datos sean correctos, hacer click en “vista previa” (visualización en PDF de su solicitud), descargar, firmar, luego tome foto o escanee la solicitud la cual debe estar firmada y con huella digital, seleccione la ubicación y cargue su imagen. Subido al sistema sus archivos, hacer click en: “siguiente”.

Usted ha procedido a enviar satisfactoriamente su solicitud de fraccionamiento a la Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad Provincial del Callao, se le enviará a su correo electrónico copia de la solicitud enviada, la Mesa de Partes remitirá a su correo un número de Expediente Administrativo, que significa que su expediente está siendo procesado.

La Gerencia encargada recepciona, evalúa y procesa su solicitud, enviando a su correo electrónico la Resolución de Fraccionamiento de la papeleta de infracción, conteniendo el cronograma de pago, indicando las fechas y montos de las cuotas fraccionadas, usted debe proceder a realizar el pago de la primera cuota, en el plazo máximo de dos dias hábiles de recepcionada el correo electrónico, acercándose a cualquier agencia del Banco Scotiabank, también lo puede pagar en forma virtual, con cualquier tarjeta de débito o de crédito (VISA – MASTERCARD) vía web: www.pagopapeletascallao.com.pe.

¿Cómo pagar mi deuda por papeletas de tránsito en Internet?

Ahora puedes saldar tus deudas con el SAT sin salir de casa, ya que el pago está disponible de manera online si perteneces a los siguientes bancos: Banco de Crédito, BBVA Continental, Interbank, Scotiabank y BanBif.

¡Importante! Para efectuar el pago por internet, tu cuenta debe estar activa en la web o debes tener la aplicación de tu banco instalada en el teléfono móvil.

Amnistía de papeletas

La Municipalidad Provincial del Callao aprobó una serie de beneficios y descuentos para el pago de infracciones y papeletas de tránsito. Entre estos, se encuentra la amnistía que entró en vigencia el 6 de diciembre del 2021, pero culminó el 4 de enero del 2022.

Los descuentos fueron de hasta el 80 % del monto de la deuda y, según la ordenanza municipal N.º 012-2021, se aplicaron para la reducción de deudas administrativas generadas por infracciones al tránsito que fueron levantadas en el Callao hasta el 31 de diciembre del 2020, con descuentos diferenciados según el periodo al que corresponde la infracción.