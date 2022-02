Chiclayo: paciente de 58 años con Parkinson necesita apoyo económico para tratamiento

Un paciente de 58 años de edad, ubicado en el asentamiento Nuevo Samán, perteneciente al distrito de Chiclayo, sufre de Parkinson y necesita apoyo económico para recibir un tratamiento, pues desde hace un mes se encuentra postrado en cama, imposibilitado de caminar.

“Mi esposo tiene la enfermedad de Parkinson desde hace 24 años y desde hace 1 ya no puede levantarse. Lo hemos llevado al Hospital Belén de Lambayeque, ha estado internado durante 15 días. Él se contagió de neumonía pero con medicina natural lo estamos mejorando”, sostuvo su esposa de nombre Rosa a La República.

Asimismo, su cónyuge manifestó que el personal de salud le indicó que puede volver a caminar; sin embargo, necesita de un tratamiento largo con medicinas que oscilan entre 29 y 30 soles la caja. Además, requieren de pañales, cama ortopédica, silla de ruedas y alimentación porque lo estaban nutriendo a través de sonda.

“Mis hijos me mandan para alguna medicina, pero no nos alcanza. He dejado mi trabajo desde hace un mes. La casa en la que se encuentran es de su sobrino y no saben hasta cuándo estarán ocupándola”.

Para las personas que quieran ayudar a la familia, ellos cuentan con el servicio de Yape (número 958 494 297), el cul está a nombre de esposa, Rosa Ilatoma; y cuenta BCP 19197065844005 a nombre de Gerson Salazar Vilca, yerno del paciente.