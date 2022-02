Chiclayo: barristas se enfrentan con piedras y botellas en La Victoria

Este sábado 19 de febrero, previo al partido que sostendrán las escuadras de Carlos Stein y Universitario de Deportes en la ciudad de Lambayeque, barristas de Alianza Lima y la ‘U’ se enfrentaron con piedras y botellas en el distrito de La Victoria, por lo que generaron pánico en los vecinos. La Policía Nacional no pudo impedir que ambos bandos inicien un altercado.

En videos enviados a La República, uno de los testigos relató que barristas del elenco crema caminaban con banderolas y bombos por la avenida Inti Raymi cuando fueron desafiados por simpatizantes de Alianza Lima en la intersección con la calle Inca Yupanqui. Fue allí que, pese a que el primero de estos grupos contaba con resguardo de un patrullero, se enfrascaron en una pelea.

“Escuchamos insultos de todo tipo y cuando me acerqué a mi ventana me di cuenta que eran barristas. Varios de ellos tenían piedras y botellas de cerveza en la mano que luego lanzaron en contra de los que venían por la (avenida) Inti Raymi. Fueron momentos de terror, porque no sabíamos si tenían armas de fuego. En mi casa, tomamos a los niños y los alejamos de los vidrios”, contó el vecino.

Según se observa en las imágenes, en un momento de la pelea se escucha un estruendo, al parecer de un artefacto pirotécnico. “Teníamos miedo de que fuera un balazo”, agregó. Explicó que, la noche del último viernes, los barristas de Universitario también pasaron por esta zona, pero sin resguardo policial, e ingresaron a las calles donde existen pintas alusivas a Alianza Lima.

A diferencia de la noche anterior, esta vez los barristas sí tenían resguardo de la PNP. Foto: La República

Los vecinos piden que la Policía Nacional refuerce la vigilancia para evitar nuevos enfrentamientos entre barristas, mucho más cuando estos últimos hechos se registraron a pocas cuadras de la Comisaría de La Victoria.