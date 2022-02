Breña: lo siguieron desde el banco para quitarle los S/ 20.000 que había retirado

Dos delincuentes desataron su ferocidad contra un hombre que minutos antes había retirado 20.000 soles de un banco de Breña. Los hampones, con el fin de arrebatarle su dinero, lo interceptaron violentamente en la cuadra 8 del jirón Castrovirreyna.

Se conoció que los malhechores, aún desconocidos, le estaban siguiendo los pasos a su víctima desde que retiró la fuerte cantidad de dinero . El hecho se registró el último viernes 18 de febrero y quedó grabado en las cámaras de seguridad del distrito.

Aunque los facinerosos hicieron de todo para llevarse el monto, no se salieron con las suyas, ya que Serenazgo de Breña apareció. Minutos antes de la intervención, incluso, realizaron tres disparos al aire con el objetivo de intimidar a los residentes y testigos.

“Agradezco a los señores de la municipalidad de Breña por el auxilio prestado y sobre todo que han accionado rápido para frustrar el robo”, expresó el agraviado, quien responde al nombre de Wilmer Gálvez Vílchez.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para dar con la identidad de los hampones, quienes se movilizaban en un auto color plomo.

Al respecto, los vecinos de Breña se mostraron consternados y aseguraron que no es la primera vez que estos arrebatos suceden en la zona.

“Aquí no tenemos seguridad, no hay cámaras y la Policía no llega al punto cuando llamamos. Aquí tenemos niños. Yo tuve que esconderme rápido porque dispararon tres veces al aire”, expresó Giannina, una residente del distrito.