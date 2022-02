VMT: Menor de 14 años muere tras desprendimiento de roca que cayó sobre su casa

En la noche del 17 de febrero, a dos semanas de cumplir 15 años, una adolescente murió tras recibir el impacto de una roca que traspasó su techo de calamina, ubicada en el asentamiento humano Virgen de Lourdes, en la zona de Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo.

Vanessa, la madre de la menor, relató que tanto ella como sus tres menores hijas permanecían dentro de su vivienda cuando escucharon sonidos fuertes. En un principio, creyeron que se trataba de relámpagos o truenos. “Tiraban piedras, pero yo no me percataba, no sabía que eran piedras”, mencionó.

La piedra rompió las calaminas de la habitación de su hija y le impactó en la cabeza. “Yo pido justicia para mi hija, esto fue por las explosiones que han hecho arriba en las obras de Sedapal”

Por su parte, el tío de la menor, Jhon Mariano, contó a La República que dos trabajadores del consorcio San Miguel, encargado de la ejecución de la obra, se acercaron incrédulos a la casa, tras los gritos de ayuda de la madre. “Pasaron, vieron el cuerpo, salieron y subieron a su camioneta y se retiraron al toque”, detalló.

“A las 9:30 de la noche recién llegó la asistenta del Consorcio y de Sedapal. Están corriendo con los gastos del niño, el sepelio, movilidad, y nos han dicho que también brindarán el apoyo psicológico a mi hermana”, mencionó John. Sin embargo, “Pedimos justicia porque esto ha sido claramente una negligencia”, acotó.

Respuesta de Sedapal

El proyecto denominado como Rinconada tiene como propósito abastecer de agua a tres distritos: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. De acuerdo a un comunicado emitido por Sedapal, el encargado de ejecutar esta obra es el consorcio San Miguel.

Sedapal responsabilizó a la empresa contratista, ya que su personal estaba realizando los trabajos en el reservorio, desde donde se habría desprendido la roca.

El vocero de Sedapal, Victor Alarcon, precisó que estaban enfocando su apoyo a la familia en el aspecto legal, la gestión social, y el acompañamiento psicológico. “Hemos activado los protocolos y seguros correspondientes para brindarle todo el apoyo”, agregó.

Alarcón también mencionó que Sedapal está colaborando con las autoridades y esperan que el tema sea investigado y se definan las sanciones a los responsables.

Comunicado de Sedapal. Foto: Twitter Sedapal.

Respuesta del consorcio San Miguel

Por su parte, el consorcio San Miguel también emitió un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento de la menor y se comprometieron a prestar “apoyo moral y económico a los familiares de la adolescente”.

A su vez, aseguraron que se están realizando las investigaciones internas para determinar las responsabilidades que hayan ocasionado este trágico accidente, además de ponerse a disposición de las autoridades locales. “Nuestra empresa cuenta con los seguros de protección en caso de accidentes como el ocurrido”, agregaron en su pronunciamiento.