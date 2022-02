Muñoz sobre daños en plazuela San Francisco: Tengo información sobre el poco cuidado de la Orden

Con información de Jessica Merino / URPI - LR

El alcalde Jorge Muñoz se pronunció sobre el estado de la plazuela San Francisco, luego de sufrir daños en su superficie tras los trabajos que viene realizando la Municipalidad de Lima. La Orden Franciscana calificó de “grosero” e “irresponsable” el comunicado emitido por la comuna limeña, al no sustentar un informe de impacto patrimonial.

“Antes de cualquier intervención de la Municipalidad en el entorno de la iglesia San Francisco, cuál era el estado de esas catacumbas. Yo tengo información que no ha habido mucho cuidado por parte de la Orden en relación a las catacumbas”, manifestó el burgomaestre de Lima.

Muñoz no precisó si el expediente técnico para la intervención del área comprendía un riesgo como el agujero que se formó en la plazuela. Como se recuerda, el miércoles 16 de febrero, por la mañana, el neumático de un camión de carga pesada se hundió en un forado en la plazuela.

Por otro lado, Rafael Hurtado, fray de la Orden franciscana, denunció el agujero en la plazuela de la iglesia de San Francisco y que se habría ocasionado daño a las bóvedas de las catacumbas. Sin embargo, esto fue rechazado por el municipio a cargo de Muñoz Wells.

“Un conductor se mete por un lugar donde no debía ir y mete la llanta en un ducto de una subestación eléctrica de Enel, pero no hay un daño patrimonial cultural. Se han tomado las sanciones. Eso no debe volver a repetirse”, dijo Jorge Muñoz.