Proveedores de Qali Warma protestan por cancelación arbitraria de contratos

El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó que había resuelto ocho contratos con proveedores de Pasco, Loreto, Lima y Callao, luego de verificar que estas empresas presentaron supuestamente documentos falsos sobre la calidad de los productos.

Sin embargo, representantes del gremio de los proveedores señalaron que los certificados que entregaron a Qali Warma no fueron elaborados por ellos, sino por las empresas que les vendieron los productos, por lo que consideran que la cancelación de los contratos los perjudica y pone en peligro la distribución de alimentos a los escolares.

“Nosotros los proveedores compramos los productos a los fabricantes y a los distribuidores. Son ellos los que nos entregan los documentos de la empresa que ha producido los alimentos, así como los certificados”, explicó el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianas Empresas de Alimentos del Perú (Amppia-Perú), Hugo Callán Sánchez.

“Los proveedores no somos clientes del laboratorio ni del certificador. Nuestro cliente es el fabricante y el distribuidor que nos vende el producto. Si yo compro leche, y ellos me dan el certificado, yo no voy a ir a buscar al certificador para saber si es verdadero o falso. El fabricante nos ha dicho que son verídicos los documentos. Y no solo a nosotros, sino también al mismo director de Qali Warma, Fredy Hinojosa”, indicó Callán.

El último miércoles, representantes de los proveedores de diferentes regiones del país se presentaron ante el despacho de la titular del Midis, Dina Boluarte, para solicitarte una entrevista con la finalidad de informarle que la arbitraria suspensión de los contratos por parte del director de Qali Warma afectará la distribución de alimentos a los escolares en extrema pobreza. Boluarte no los recibió.

En entrevista con La República, el director de Qali Warma, Fredy Hinojosa, justificó la anulación de contratos con algunos proveedores por la presunta entrega de certificados de calidad falsos.

“Este es un caso puntual de ocho proveedores que han presentado documentos falsos. Como consecuencia de ello, y conforme a la normatividad que aplica Qali Warma, se ha procedido a resolver sus contratos y a incorporarlos como impedidos para volver a contratar con Qali Warma. Cuando una de las partes presenta documentos falsos, la relación contractual se afecta y se generan responsabilidades de carácter civil. Eso es lo que ha ocurrido”, explicó.

Cuando se le indicó a Hinojosa que los proveedores no son los que emiten los certificados de calidad sino los fabricantes de alimentos, los que a su vez los obtienen de empresas certificadoras habilitadas, alegó que sí tenían responsabilidad.

“Los proveedores no son intermediarios. El programa Qali Warma es un comprador. Es como cuando vas al mercado y usted compra el producto, quien se lo entrega tiene la responsabilidad de dárselo y acompañar la documentación. Puede ser una boleta o factura, de tal manera que el vendedor —porque el proveedor es un vendedor— se somete a obligaciones en un contrato que firma antes de entregar los alimentos, que van acompañados de unos documentos y estos tienen que ser auténticos”, arguyó el director del programa Qali Warma.

“Las bases del proceso de compra señala que el proveedor se somete a presentar documentación bajo el carácter de declaración jurada. Dice literalmente: ‘los mismos que están sometidos a verificación posterior’. Eso es lo que ha ocurrido. No es una decisión personal, sino un procedimiento que se realiza de acuerdo a las normas y al contrato”, añadió Hinojosa.

Dieron el visto bueno

Sin embargo, los proveedores alegan que los documentos que entregaron son originales y verdaderos, y que en su oportunidad fueron verificados por los propios servidores de Qali Warma. Indicaron que como evidencia de lo que manifiestan, Qali Warma les dio la conformidad de lo que presentaron y fueron autorizados a distribuir los alimentos a los escolares.

En efecto, Fredy Hinojosa reconoció que los ocho proveedores a quienes se atribuye haber presentado supuestos certificados falsos cumplieron con distribuir los alimentos.

“Sí, esos productos ya fueron entregados porque Qali Warma verifica la calidad. Han sido entregados y han sido pagados. O sea, no hay ninguna afectación. Producto entregado en las condiciones establecidas por Qali Warma, producto pagado de acuerdo con la normativa. Es más, esos pagos han sido con el presupuesto de 2021. Estos ocho proveedores han recibido los pagos por los productos entregados”, dijo el director ejecutivo.

Como resultado del hallazgo de la presunta falsificación de documentos de la empresa Certifical, el 11 de febrero el director de Qali Warma, Fredy Hinojosa, dispuso a los responsables de las Unidades Territoriales de todo el país que suspendieran el pago de los contratos a los proveedores que hayan presentado certificados del mencionado laboratorio.

La medida incluye la retención de la garantía que entregan los proveedores a Qali Warma —el 10% del total del contratos—, hasta que se verifique la autenticidad de los certificados de calidad de los alimentos. De acuerdo con los proveedores, esta medida los afecta gravemente.

Para los proveedores esta es una medida arbitraria que los afecta porque se basa en supuestos y no en evidencias, y que ocasionaría una ola de cancelación de contratos que afectará la distribución de alimentos a los escolares.