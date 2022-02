Mary Acuña: “nos exponen a todos con un ministro que no nos garantiza buena gestión”

Luego de culminada la reunión ejecutiva en Lambayeque, la congresista Mary Acuña indicó que, por su parte, no dará el voto de confianza el próximo 8 de marzo, al actual ministro de salud, Hernán Condori Macharo porque “no garantiza que haga una buena gestión”.

“(...) Cómo poder cambiar a un ministro que viene trabajando por la salud de todos los peruanos y exponernos con alguien que no nos garantiza que haga buena gestión. Yo no he estado ayer en la reunión con el premier pero se ha dado a conocer cuáles son los ministros que no cumplen con el perfil que necesitan los peruanos”, declaró a La República.

Enfatizó que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) aún no ha definido el dar o no el voto de confianza. “Mi persona no le daría el voto de confianza, no podemos dejar que nuestro país vaya en atraso. Queremos un presidente que trabaje por todo el país y dé las políticas correctas”.

Desarrollo Regional

Asimismo, señaló que, desde que ha llegado al Congreso, el desarrollo de la región lambayecana siempre está en su agenda para que se dé el presupuesto para las obras que necesita la población; sin embargo, hasta ahora no tienen respuesta.

Finalmente, cuando fue consultada por el tema del Terminal Portuario, indicó estar “muy extrañada” por esta noticia, ya que se concertó una mesa de trabajo con el titular de la MTC para que se ejecute el proyecto. “El ministro estaba muy decisivo. Necesitamos una respuesta de lo que ha sucedido”.