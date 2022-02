Minsa: En ningún momento se ha planteado o evaluado el retiro de las mascarillas

Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud (Minsa), informó a La República que no se ha planteado ni evaluado el retiro del uso de las mascarillas hasta la fecha . Según sus declaraciones, en una pasada entrevista a Canal N, solo se le consultó por el actual contexto de los países de Europa.

“Dentro de las medidas principales para la prevención de la COVID-19, (se encuentran) la vacunación, uso de mascarillas y distanciamiento social o ventilación. Esas medidas siguen vigentes. En ningún momento se han derogado, y el mismo decreto supremo vigente señala lo mismo: el uso obligatorio de mascarillas continúa a nivel nacional. En ningún momento se ha mencionado que se esté planteando retirarlo”, sostuvo.

En esa línea, reiteró que “no se está evaluando el retiro de mascarillas”. De igual forma, el funcionario acotó que varios países de Europa han tomado la decisión a raíz de que están en otro tipo de contexto, y no se encuentran en una tercera ola.

“¿Qué pasa en Europa? Lo que pasa es que ya no están en tercera ola, y esto no está basado en un fundamento científico, pero fue una decisión del Gobierno en algunos lugares. Pero, como ejemplo, ¿qué paso en diciembre del año pasado ante el ingreso de ómicron? Ellos ya habían retirado las mascarillas antes y, luego, tuvieron que usarlas nuevamente. En cambio, nosotros no, y nos ayudó bastante en el tema de prevención contra la variante junto con la vacunación. Europa tuvo que sacar nuevamente sus restricciones”, añadió.

Por último, enfatizó que Perú y Europa tienen diferentes contextos. “Por el momento, no se evalúa ello (retiro de mascarillas)”, finalizó.