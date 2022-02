Minsa aclaró que Molnupiravir no ha sido adquirida para tratamiento COVID en hospitales

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que la píldora contra la COVID-19, Molnupiravir, no se usará como tratamiento contra el coronavirus dentro de los establecimientos de salud y/o hospitales, pese a que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) otorgó el Registro Sanitario Condicional a dicho producto.

Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud (Minsa), mencionó que la aprobación de Digemid era parte de un trámite administrativo e incluso, argumentó que ya han aprobado otro medicamento contra la COVID-19, pero a la fecha no se usó ni comercializó.

“ (El Molnupiravir) es muy parecido a este medicamento (que recibió registro sanitario en noviembre de 2021), es un antiviral que en este momento no está en los protocolos del Ministerio de Salud. Ha sido evaluado previamente antes del ingreso de la variante Ómicron porque se recuerda que los estudios han sido con otras variante y pacientes no vacunados. Igual nosotros seguimos averiguando si hay nueva evidencia e información, pero ahora no está en ninguno de nuestro protocolos del Minsa”, precisó en RPP.

Del mismo modo; Igor Nacha, asesor del Ministerio de Salud, expresó en Canal N que este producto ingresa a comercialización, pero “con todas las prescripciones de efectos u otros”.

“Como todo medicamento tiene que ser evaluado y ver su costo de efectividad. En estos momentos (dentro del Minsa), no está dentro de nuestro panorama, salvo para casos de comercialización, pero no de uso”, acotó.

Holguín también agregó que no existe suficiente información científica acerca del Molnupiravir. “ Este medicamento fue probado en no vacunados con una variante diferente y una eficacia inicial de 50% y luego de su aprobación, salió un estudio informando que era de 30%. Cuando hicimos la revisión con el INS, el grupo de estudio que había estudiado este medicamento era muy pequeño ”, expresó.

Por último, sostuvo que por ahora, el producto no está disponible en Perú y que esto no será recetado en ningún establecimiento de salud, salvo que sea en clínicas particulares.

“Reitero, no está dentro del protocolo (de tratamiento) del Minsa y no tenemos mayor evidencia para poder respaldar este ingreso como tratamiento para COVID-19. Hay medidas de corta eficacia como la vacunación”, añadió.

Ministro de Salud se pronuncia

“El Perú, por si acaso, no ha comprado ni comprará ese medicamento porque tiene baja eficacia, entonces sencillamente nosotros vamos a seguir trabajando. Esta gestión del Minsa asegura la vacunación de todos nuestros menores, venimos desarrollando todo el despliegue en la vacunación para asegurar el retorno seguir a clases”, indicó en la Comisión COVID-19 del Congreso de la República.