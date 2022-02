Coronavirus en Perú: Digemid autoriza la venta de píldora contra la COVID-19

El Perú otorgó el registro sanitario condicional al medicamento contra la COVID-19 Molnupiravir desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD), para su comercialización con receta médica.

Así lo dispuso la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a través de la RD N° 1640-2022, con fecha 17 de febrero.

Molnupiravir es un antiviral que inhibe la replicación del SARS-CoV-2 y se prescribe a los adultos que están en los cinco primeros días de infección.

Al respecto, el decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, señala que, si una persona inicia el coronavirus y toma este medicamento, tiene un efecto positivo, pero en casos severos no tiene mayor impacto.

Resaltó que Molnupiravir no reemplaza a la vacuna contra la COVID-19, sino que puede ser parte del tratamiento. “La vacunación debe seguir siendo la prioridad en el país”.

Apuntó que el medicamento puede ser de gran ayuda para el grupo de personas que padecen de alguna comorbilidad.

“Se está viendo que en hipertensos y diabéticos tiene un buen efecto, mejora al paciente, pero si ese paciente no ha tomado (el medicamento) al inicio de la enfermedad y está en etapa avanzada, no tiene mayor efecto”.

Lo que hace el fármaco es evitar que el virus se replique en el organismo. En estudios in vitro el fármaco ha tenido “actividad antiviral consistente contra la variante ómicron”.

Y si bien aún no se sabe el precio que tendrá en el Perú, se estima que no estaría al alcance de todos hasta que haya una mayor oferta.

Vacuna en niños

Por otro lado, ante el anuncio del Ministerio de Salud de aplicar esta semana solo segunda dosis a los niños de 5 a 11 años y posponer la primera dosis a los menores que aún no la reciben, Urquizo señaló que esto obedecería a que no se tienen las vacunas suficientes o que no hay personal suficiente.

“Mi lectura es que no tienen las vacunas suficientes y eso ya está demostrando la incapacidad del ministro de no prever, porque es absurdo aplicar solamente la segunda dosis”.

Consideró que el comunicado del Minsa en ese sentido es alarmante y refleja falta de gestión. “Este es un indicador de alerta y más aún cuando hay poco tiempo para empezar las clases escolares”.

Según el Minsa, en la semana del 16 al 25 de febrero se priorizará la segunda dosis pediátrica. Y en los próximos días anunciará la reanudación de la aplicación de la primera dosis.

Sobre ello, el exministro de Salud Hernando Cevallos aseguró que hay vacunas pediátricas suficientes y que hasta marzo deben llegar 7,5 millones de dosis para los niños de 5 a 11.

Dijo que se debe insistir con la vacunación de los menores y que hay factores que explican su menor avance: “Los jóvenes se sienten más seguros porque tienen la sensación de que la COVID está más o menos controlado. Cuando (la inmunización) pasa el 60%, empieza a ser más dura la vacunación de manera natural; al principio corre la vacunación y luego se va volviendo más complicada y hay que insistir en vacunar sobre todo a los más jóvenes que sienten que no les va a pasar nada”.

Estrategias para no perder las vacunas

Respecto a las vacunas de AstraZeneca que vencen el 28 de febrero, la Geresa de Arequipa anunció nuevas estrategias desde el 19 de febrero para usar estos fármacos, entre ellas inmunizar en centros de trabajo, conglomerados y casa por casa.

Arequipa necesita 361 brigadas, pero solo tiene 136, faltan 225 y para implementarlas se requiere más de S/ 1 millón 293 mil.

Puno ya no devolverá vacunas. La región fortalecerá las campañas de vacunación, sobre todo en los sectores rurales donde aún hay resistencia y también desconocimiento sobre la dosis de refuerzo. En esta región a la mayoría le falta completar su segunda dosis.