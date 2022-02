Arequipa: sin frutos búsqueda de turista belga y Kevin

Son más de 40 policías desplegados en el valle del Colca que buscan a la turista belga Natacha de Crombrugghe (28) y al menor Kevin (15).

Ayer, los agentes de los Kallpas Cusco, de Alta Montaña, peinaron la zona de San Miguel sin resultados.

Los rescatistas, liderados por Eloy Cacya, descendieron hasta el río por el sector de Achachigua.

Ayer, también llegó a Cabanaconde un dron de la Dirección de Aviación Policial de Perú, junto a su piloto. Su tarea será sobrevolar las zonas inaccesibles para ver si ubican alguna pista de la turista.

Tampoco lo ubican

Parte del equipo de los Kallpas Cusco y del grupo de Eloy Cacya, también se sumaron a las labores de búsqueda del menor Kevin, quien también está desaparecido desde el 26 de enero. Según los testigos y la Policía, el menor se lanzó al río Colca, desde el puente de Chacapi de Yanque. Como el río está turbio y muy caudaloso, por ahora es muy complicado la búsqueda.

Horas antes, la familia del menor realizó pollada para recaudar fondos y solventar los gastos de la búsqueda, ellos afirmaron que no reciben ayuda, pero desde Autocolca y la Policía, señalaron que se hizo la búsqueda con personal.

“Necesitamos el apoyo de las autoridades con personal especializado para encontrar el cuerpo de nuestro hermano, ya vamos tres semanas. Estamos saliendo todos los días a buscarlo”, señaló ayer Vanesa Ramos, hermana del adolescente.

Ramos desmintió al jefe de la IX Macro Región Policial, Miguel Cayetano Cuadros quien dijo que se formó un equipo de búsqueda al mando del comandante de la comisaría de Chivay para buscar al menor.

Manifestó que también se ha empleado un dron que sobrevoló una longitud de 30 kilómetros por la ribera del río Colca. No obstante, Vanesa Ramos señaló que no es cierto que la Policía haya desplegado lo dicho por el general Cayetano. Manifestó que su familia está indignada por las declaraciones. “Es mentira lo que indicó, dijo que nos están apoyan con 20 oficiales y drones. No nos están apoyando”, indicó.