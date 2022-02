Volvió a incrementar precio de combustibles y choferes no descartan protestas

Otro golpe a los bolsillos de los peruanos. El combustible, que influye en la canasta básica familiar, volvió a reajustar su precio. Eso se percibió en grifos de Arequipa y Cusco. En la primera ciudad el alza asciende a S/ 1.20 en los diversos gasoholes y en diésel la diferencia es S/ 0.30. En Cusco fue distinto, el reajuste alcanzó un sol el martes y ayer bajó S/ 0.50, confirmaron los griferos.

Algunas estaciones de servicio de la Ciudad Blanca cobran casi S/ 20 por la gasolina de 95 octanos. En Cusco, S/.17.

Especialistas y dirigentes de transportistas advierten dos posibles causas: precio internacional del barril de crudo y Fondo de Compensación de Precios del Combustible (FCPC) que no están funcionando.

Patricio Lewis Zúñiga, docente de la Universidad Católica San Pablo, explicó que el barril de crudo llegó hasta los US $ 95 . “Esto se debe al amague de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que provoco alza de precios. Lo bueno es que los ánimos se están calmando y el precio nuevamente está bajando”, agregó el especialista.

Otra posible causa, señaló Héctor Velásquez, presidente en Arequipa del Consejo Nacional del Transporte de Carga, es la no aplicación del FCPC. Este es un fondo creado por el gobierno para amortiguar la suba de los combustibles. El gobierno subsidia los incrementos intempestivos con S/. 500 millones . La idea es que ayude cuando el precio sube y cuando desciende se aprovecha para captar excedentes y reforzar el fondo.

“El fondo sí funciona, sino los precios del combustible estarían por encima de los 20 soles. Empero no es tan fuerte como para soportar el incremento internacional del crudo. Pero tampoco tenemos una respuesta concreta del gobierno. No nos dicen porqué sigue subiendo. De acuerdo al acta firmada en noviembre, el gobierno se comprometió a permitir un alza pero a fines de febrero. Este no era el momento”, explicó Velásquez.

Ante esta situación, el Alexander Cornejo, presidente de la Federación Regional de Taxistas, anunció que la próxima semana no descartan una paralización con el fin de solicitar al gobierno acciones para frenar el alza de los combustibles. “Vamos a ir con el prefecto de la provincia para dejarle una carta dirigida al presidente. Además pediremos los permisos para realizar la movilización. No comprendemos si decían que el alza era por el precio del dólar, ahora que bajó el combustible sigue subiendo. Vamos a convocar tanto a los formales como a los informales, porque nos afecta a todos”, dijo

De igual forma, Velásquez advirtió que los gremios de transporte de carga pesada de todo el país se reúnen y pronto se definirá una fecha para realizar un paro nacional que podría ser indefinido. Esta sería para la segunda mitad de marzo. El representante de los camioneros dijo que el problema del gobierno de Pedro Castillo es que no responde rápido ante las crisis. “Los representantes del gobierno con los que firmamos el acta del 7 de noviembre ya no están, se han ido. Ahora no sabemos con quién dialogar”, añadió.

El dirigente de Taxistas, Pedro Banda, afirmó la situación se hace insostenible. En pandemia subió mucho y ahora no para. Bajó el petróleo, pero la gasolina nada”, enfatizó Banda.

El incremento del combustible motivó que el servicio de taxi, también modifique sus tarifas. Ahora se cobra entre s/5 y s/10, de acuerdo a la distancia. Hasta el cierre de nuestra edición, los taxistas se mantenían en reunión para definir medidas frente al incremento de la gasolina . El secretario del sindicato de taxistas del Cusco, Justo Mejía, señaló que buscarán un acercamiento con el Ejecutivo Nacional. “En este momento estamos reunidos, estamos muy preocupados”, declaró el dirigente.

Descartan caso Repsol como causa de alza

El presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, Magno Salas Montiel, volvió a descartar que el alza del combustible se deba a la sanción de paralización de actividades impuesta a Repsol tras el derrame de crudo en el litoral de la capital. El gremialista señaló que Repsol no tiene la suficiente cuota de mercado para generar desabastecimiento y además existe bastante oferta del combustible.

En tanto, Patricio Lewis no está totalmente de acuerdo. “Es cierto que Repsol no tiene la suficiente cuota de mercado, pero el vacío que deja no ha sido llenado debidamente por el gobierno permitiendo más cuota al resto de empresas. Eso genera desestabilización”, acotó el docente de la U. San Pablo.