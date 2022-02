Motociclistas en contra de proyecto que prohíbe a dos pasajeros en una moto lineal

Luego de que el Poder Ejecutivo aprobara un proyecto que prohíbe que dos personas se transporten en moto lineal, decenas de motociclistas se han reunido desde las 7.00 a. m. de este jueves 17 de febrero con el objetivo de alzar su voz de protesta en contra de la norma y exigir su eliminación.

“Hoy estamos casi 500 motociclistas… Nosotros no queremos hacer un caos, ni un desorden de Lima, nosotros los motociclistas queremos que toda la población nos escuche”, dijo a La República, Dany Mendoza, presidente de la comunidad motera del Perú, desde el Campo de Marte.

PUEDES VER: Ejecutivo aprueba proyecto que prohíbe dos pasajeros en una moto lineal

Mendoza indicó que el Gobierno no podría ejecutar esta norma, ya que sería una arbitrariedad.

“A la presidencia del Consejo de Ministros, no pueden dictar una ley que posiblemente salga como un Decreto de Urgencia, porque solo va a restringir a Lima y Callao, que no podría ser una ley, porque si fuera así, tendría alcance nacional y eso no se va a dar”.

Además, mostró su preocupación, ya que esta medida afectaría a más de medio millón motociclistas en Lima.

“Somos conscientes (de) que la delincuencia está, pero estamos preocupados porque esto va a discriminar a más de un millón y medio de motociclistas que somos solamente en lima, y de ese millón y medio, más de un millón usa este medio para transportarse para trabajar y no se puede generalizar a todos”, aseveró.

Se indicó que este grupo ha acudido dos veces al ministerio del Interior para que se les incluya en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, señalaron que sus pedidos los avala la Defensoría del Pueblo.

“Ya hemos hablado con la Defensoría del Pueblo, y ellos han sacado un comunicado donde nos dan la razón, que esta medida no se puede dar”, explicó.

En tal sentido, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú también se pronunció y manifestó su descontento sobre el proyecto de ley de la moto lineal.

“No podemos meter a todos en un mismo saco. (…) ¿Qué culpa tiene el motociclista? Hay gente que transporta a su familia. Además, la moto sirve para recreación, deporte y muchas cosas, no solo para la delincuencia”, declaró a Exitosa.

Cabe resaltar que el ministro del interior, Alfonso Chávarry, también comunicó que los conductores de estas unidades no podrán portar armas, aunque estén avalados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

“Se ha aprobado el transporte en moto lineal de una sola persona, prohibido dos en una moto y prohibido portar arma de fuego, inclusive el que esté en una moto, así tenga licencia de Sucamec”, dijo Chávarry en conferencia de prensa.