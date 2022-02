Huarmey: dueño de pollería fue denunciado por abusar sexualmente de niña de 14 años

Una niña de 14 años denunció por violación sexual a Julio César Valverde Ramírez (39), propietario de la pollería “El Papuchi”, ubicada en la plaza de Santo Domingo, en la provincia de Huarmey.

La agresión se habría perpetrado en las instalaciones del local el pasado fin de semana cuando la niña de iniciales empezó a laborar con engaños en la pollería.

Tras conocer lo sucedido, Tania Salas, madre de la víctima, presentó la denuncia en la comisaría de Huarmey. El examen del médico legista confirmó la violación sexual. La denuncia se encuentra en el despacho de la fiscalía penal de la ciudad de Huarmey.

En declaraciones para un medio local, la agraviada contó que su victimario, conocido como “señor Papuchi”, la llamó para embolsar cremas. “Después que se fue su esposa y sus hijos al Molino, él me dijo para tomar vino. (...) Cuando le dije ya no quiero, ya me voy, me agarró fuerte y me llevó a su cuarto”, contó la víctima.

Por su parte, Tania Salas aseguró que las amistades del agresor la buscan para pedir que retire la denuncia. “Yo solo quiero que se haga justicia. Soy una persona humilde, pero no vendo la dignidad de mi hija”, protestó Salas.

Prisión preventiva

El juez de Investigación Preparatoria del Módulo de Justicia de Huarmey, Ángel Ampuero Ucañán, declaró fundado el pedido de nueves de prisión preventiva contra Valverde Ramírez, mientras las investigaciones por el presunto delito contra la libertad sexual siguen en curso. El acusado fue enviado al penal de Cambio Puente para cumplir la disposición judicial.

Posible condena

De acuerdo a lo estipulado en artículo 170 del Código Penal, Julio César Valverde podría recibir una pena privativa de libertad no menor a 20 años, por los atenuantes de la edad de su víctima y la relación de poder de empleador-empleado.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).