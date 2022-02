EsSalud sobre retorno a clases: “Niños deben ingresar vacunados”

María Vargas, médico pediatra del hospital Rebagliati de EsSalud, instó a los padres de familia a continuar inmunizando a sus hijos, no solo contra el coronavirus, sino que también ponerlos al día sobre las vacunas pendientes que sí son obligatorias según el Ministerio de Salud.

“Los niños deben ingresar vacunados, incluyendo los refuerzos, contra enfermedades como la varicela, la influenza, triple viral, etc. Si no están adecuadamente vacunados, se pueden contagiar, ya que se van a exponer ante otros menores que podrían estar infectados. No se debe reiniciar el esquema de vacunación, sino, completarlo”, dijo a Andina.

Asimismo, manifestó que no solo se debe priorizar la vacunación, sino que hay otros aspectos que los padres deben tener en consideración, como la salud oftalmológica, dado que los menores han sido expuestos a largas horas frente a una computadora durante las clases virtuales.

“La evaluación de parte de oftalmología es indispensable, porque ahora en pandemia, por las horas frente a una pantalla, se han presentado muchos casos de niños, y sobre todo en adolescentes, con ‘ojos secos’, indicó.

Por otro lado, Vargas recordó que el aislamiento social debido a la pandemia ha desencadenado numerosas situaciones de mala o inadecuada nutrición, derivando en casos de sobrepeso u obesidad en menores.

“La poca actividad y el exceso de alimentos poco saludables son un peligro para la salud. Lamentablemente, los peruanos tenemos un consumo excesivo de harinas, como el arroz, los fideos, panes, pasteles; sacrificando las verduras y frutas. Recordemos que la obesidad está asociado al cáncer (...)”, alertó a los padres de familia.