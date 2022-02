Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados este 17 y 18 de febrero

Urb. Pablo VI Jr. Amalia Puga de Lozada Cdra. 1, 8, Mz. H, C. Campanillas Cdra. 1, 6, Mz. D, E, C. Cauchos Cdra. 1, 8, Mz. C, C. Chiras Cdra. 1, Mz. A, B, C. Cucardas Cdra. 1, Mz. A, Jr. Independencia Cdra. 5, Mz. V, H, Prolongación Cusco Cdra. 7, 8, Urb. Pando C. Hermelinda Carrera Cdra. 1, Mz. A, B, C. Ramón Castilla Cdra. 5, 6, 7, C. Santa Ana Cdra. 6, 8, Mz. A, C. Toribio Mejía Cdra. 6.