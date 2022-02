Cusco: en un día se armó proceso para favorecer a empresa

En el 2012, el Gobierno Regional Cusco adjudicó el proyecto de mantenimiento de carreteras de la Red Vial N° 1 a la empresa Concar por casi s/330 millones. Casi una década después, una auditoría de la Contraloría General de la República confirmó las anomalías que envuelven al proceso. Según el informe N° 30616-2021, se realizaron los procedimientos administrativos en un solo día para favorecer a la empresa, ligada al Club de la Construcción.

El proyecto permitiría asfaltar con pavimento básico y hacer trabajos de conservación rutinaria a las vías de las provincias Cusco, Paruro, Chumbivilcas, Canas y Espinar.

La Contraloría determinó el favorecimiento a la empresa Concar desde el inicio. Con la documentación estudiada, corroboró que las bases administrativas para el concurso, la designación del comité de evaluación y el expediente de contratación, se dieron en la misma fecha, en un solo día, el 23 de febrero del 2012. El órgano contralor concluye que no se tomó en cuenta lo que establece la normativa de contrataciones en relación a los plazos.

Además, el comité habría direccionado la contratación de Concar. Negó la participación de otras cuatro empresas que se presentaron y que reunían los requisitos técnicos mínimos. “El comité no admitió cuatro propuestas que acreditaban los requerimientos y admitió propuesta del postor CONCAR, sin acreditar dicha condición y consecuentemente, otorgarle la buena pro”, dice la auditoría.

Otro hallazgo de la Contraloría es que el proceso de selección se realizó sin considerar que algunos tramos a ser intervenidos, no eran competencia del gobierno regional y que el mantenimiento de carreteras no contaba con estudios de pre inversión.

De igual forma, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado fue elaborado por un área no competente.

Ante las irregularidades reveladas, la Contraloría pide a la procuraduría pública regional realizar las denuncias penales para el ex presidente regional, Jorge Acurio Tito y cuatro ex funcionarios : José Rosendo Calderón Paccohuanca (gerente de Planeamiento), Mario Edgar Cárdenas Huamán (Gerente de Infraestructura y miembro del comité especial), Máx Alberto Pozo Ugarte (Director de Abastecimientos), Martín Cabada Yépez (Sub gerente de Planeamiento).

Este informe coincide en las conclusiones de la comisión especial del Congreso de la República del 2015 que investigó luego de las denuncias de los consejeros regionales.v

Redes viales abandonadas

La gestión del expresidente Jorge Acurio, prometió el mantenimiento de 700 kilómetros de carreteras en toda la región que formaban la Red Vial N°1, 2 y 3. Actualmente se investiga presuntas coimas que habrían motivado su direccionamiento a empresas ligadas al Club de la Construcción. Actualmente varios tramos carreteros están abandonados, desde entonces el proyecto emblemático no pudo concretarse.