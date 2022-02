En 8 regiones no llegan ni al 50% de los vacunados de entre 12 y 17 años

A pocas semanas de iniciarse las clases presenciales, ocho regiones del país aún no alcanzan el 50% de su población vacunada con ambas dosis entre los adolescentes de 12 a 17 años. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, estas son Tacna (49%), Huánuco (48%), Loreto (47%), Ucayali (45%), Amazonas (41%), Ayacucho (44%), Madre de Dios (38%) y Puno (35%).

Para el virólogo Juan More, este porcentaje es bastante bajo pese a que ha transcurrido más de un mes desde que se inició la inmunización de este grupo etario. Explicó que si bien los menores tienen menor riesgo de generar una infección grave por COVID-19, existen algunas personas que sí podrían pasarla mal. “Si asisten sin estar vacunados, no estarán protegidos contra la enfermedad grave”, dijo. Añadió que es improbable que exista una cuarta ola en términos de casos severos, pero no descartó la posibilidad de que aparezcan brotes. En ese sentido, recomendó priorizar actividades al aire libre en caso la infraestructuras de colegios públicos no cuenten con una adecuada ventilación.

Por su parte, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, indicó que la norma establece que es obligatorio que los niños vayan al colegio, pero no existe una obligatoriedad en cuanto a la vacuna, lo cual “genera confusión y preocupación porque muchos padres que han vacunado a sus hijos estarán con la tensión de que tendrán contacto con alguien que no lo está”. Agregó que el personal docente asegura su presencia en el primer día de clases, con sus tres dosis.

PUEDES VER: COVID-19: padre se disfraza de payaso y lleva a su hija de 6 años para que reciba su primera dosis

Asimismo, el presidente del Colegio Médico, Raúl Urquizo, cuestionó que el ritmo de vacunación haya disminuido considerablemente. Alertó de que en caso se continúe de esta manera, no se lograría la meta trazada por el sector Salud. “Los niños ya deberían tener sus dos dosis. Ya deberían estar en un 70%”.

Vacunación las 24 horas

El premier Aníbal Torres anunció que intensificarán el proceso de inmunización. Para ello, se establecerán días en los que el proceso se realizará las 24 horas del día. Además, las Fuerzas Armadas colaborarán con la inoculación en las zonas fronterizas de Loreto y Ucayali. También apoyarán al Ministerio de Educación, a fin de que los colegios estén listos para iniciar las clases el próximo 28 de marzo.

Hoy, solo Ica, Áncash, Lima provincias y Callao han alcanzado o superado el 70% de los adolescentes totalmente protegidos.

Médicos piden la cuarta dosis

El Colegio Médico solicitará al Minsa la aplicación de una 2a dosis de refuerzo (cuarta dosis), como ya se viene haciendo en Chile. Según señaló su presidente, esta medida permitirá incrementar la protección de galenos y personas mayores de 65 años.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se han aplicado más de 9 millones de dosis de refuerzo.