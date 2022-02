Madre pide ayuda para costear tratamiento de su hijo luego de que se robaran autopartes de su taxi

Cámaras de seguridad captaron el robo del vehículo de una joven madre en horas de la madrugada del miércoles 16 de febrero, en Cercado de Lima. Según las imágenes, los delincuentes llegaron a bordo de un auto de color plomo y se estacionaron a varios metros de la casa de la víctima.

A las 4.36 a. m., dos de los tres hampones descendieron del vehículo y caminaron hacia el taxi. En el video se observa que los criminales abren el capote con una palanca y ponen el estabilizador de alarma para evitar que los vecinos del lugar se despierten.

Tras ello, extraen todo el interior del auto y huyen hacia el auto estacionado donde el otro cómplice los esperaba. Recién a las 7.00 a. m., la joven madre fue alertada de que el capote de su vehículo se hallaba abierto.

“Yo me di cuenta a las 7.00 a. m., ya que me levanté a esa hora para llevar a mi hijo, que ganó una beca para que pueda llevar el curso de surf para niños especiales en la playa. Bajamos. Justo el dueño nos dice que el capó estaba abierto. Fuimos a ver y ya no había nada”, indicó para La República.

Ella mencionó que el robo asciende a más de 12.000 soles sin mano de obra. En esa línea, indicó que el taxi le servia para laborar mediante el aplicativo Uber y realizar la venta de sus accesorios de su emprendimiento. Así también, este asalto perjudica su ganancia económica, pues le impide costear el tratamiento de su pequeño hijo.

“Me arrebataron toda posibilidad con este robo. Mi niño está con terapia de lenguaje y evaluación psicológica y ocupacional. Justo me han dicho que los pagos son adelantados y sin estos días sin laborar no alcanza”, agregó.

La madre pide ayuda urgente. Si puedes apoyar, comunícate al número 927 202 527. Además, ella tiene cuentas de Yape y BCP.