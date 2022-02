Arequipa: niños con cáncer necesitan medicamentos para las quimioterapias

Varias madres despiden a Gladys con un abrazo en la puerta del IREN Sur. Ella, con su mano, presiona desesperadamente su bolso para aguantar el llanto. Regresará con su hijo Luis Miguel a Espinar, Cusco. Al pequeño, lo han desahuciado después de dos años de ser diagnosticado contra la leucemia. Luis Miguel permanece en su silla de ruedas porque ya no puede ni debe caminar. La madre no podía traer a Luis Miguel a Arequipa para su tratamiento por falta de dinero. “No es que ella no haya querido venir”, dice otra madre.

Claro que no es culpa de Gladys. El IREN Sur es el único centro especializado oncológico de esta parte del país. Adultos y niños, junto a sus madres y padres, acuden aquí. Quienes tienen algunos recursos podrían solventar largas estadías fuera de su región. Quienes no, corren el riesgo de no asistir a la quimioterapia, como Luis Miguel.

Desde hace semanas no solo algunos pacientes sufren problemas económicos, sino que a dos menores les está afectando la escasez de medicamentos a nivel nacional. “No quiero que mi hija se vaya. Desea vivir y quiere ser abogada”, manifiesta preocupada Giovanna. Ella es madre de Luana de 11 años, menor que hace tres semanas espera su quimioterapia.

Luana necesita, según Giovanna, 42 ampollas de citarabina para una quimioterapia de 6 días para luchar contra la leucemia linfoblástica aguda. “El tiempo está en contra de ella porque ha tenido una recaída. Su enfermedad es agresiva”, señala su madre.

La citarabina que necesita Luana, es similar a la cantidad que necesita Wilson de 8 años, refiere su madre Rocío. Wilson también padece de leucemia linfoblástica aguda. Su cáncer avanzó en 84% en solo unos meses y ya no es apto para un transplante de médula.

La citarabina es un fármaco con poco stock en el IREN Sur. Su director Jesús Alberto Rivera, indicó que de los 67 medicamentos oncológicos, 22 de ellos tienen poco. “Los de stock crítico solo nos queda hasta fin de mes”, declaró.

Hay demora en la adquisición por parte del Ministerio de Salud a través de su Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (CENARES). Rivera señala que ellos son los que tienen presupuesto para su adquisición pero que habría problemas en la producción en los laboratorios.

“Hay crisis es verdad pero de los 35 casos nuevos de niños, son 2 a los que se les está postergando la citarabina de mayor concentración”, indicó Rivera. Puntualizó que tienen el medicamento de 100 miligramos pero que Luana y Wilson necesitan de 500.

Para superar la escacez, el médico anunció que harán diversas compras a laboratorios nacionales. La primera de ellas será por 200 mil soles y la proyección es adquirir los fármacos para tres meses. “En seis días o en menos estarán ingresando los medicamentos como la citarabina”, anunció. Mientras que en tres semanas esperan que CENARE regularice la dotación normal.❖

Compran medicamentos con actividades

La presidenta de la asociación “Valientes Leoncitos Oncológicos del Sur”, Luz Arisaca, sostiene que si no llegan los fármacos se verán obligadas a realizar una nueva marcha.

La madre de Arnold, también con leucemia también tuvo que costear medicamentos de altísimo costo, por su cuenta. Realizó actividades como adobadas para pagar 6 mil soles por cada ampolla de asparrajinasa pegilada y seguir con el tratamiento de su niño.