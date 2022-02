Arequipa: familiares de menor que cayó al río Colca piden apoyo para búsqueda

No hay rastros de Kevin Ramos, el adolescente de 14 años que también se encuentra desaparecido en el valle del Colca, en Arequipa, desde el 25 de enero . Sus familiares han comenzado a realizar polladas para recaudar fondos y continuar con la búsqueda del menor.

La familia ha solicitado a la Policía y a las autoridades que también le presten atención al caso. De acuerdo a los parientes, él cayó al río Colca presumiblemente desde el puente Chacapi, por el sector de Yanque. Desde entonces han emprendido la búsqueda de sus restos , pero hasta el momento no hay resultados.

“Necesitamos el apoyo de las autoridades con personal especializado para encontrar el cuerpo de nuestro hermano, ya vamos tres semanas. Estamos saliendo todos los días”, señaló ayer Vanesa Ramos, hermana del adolescente.

A inicios de semana, el jefe de la IX Macro Región Policial, general Miguel Cayetano Cuadros, señaló que se formó un equipo de búsqueda al mando del comandante de la comisaría de Chivay para dar con el menor. Manifestó que también se ha empleado un dron que sobrevoló una longitud de 30 kilómetros por la ribera del río Colca.

No obstante, Vanesa Ramos señaló que no es cierto que la Policía haya desplegado lo dicho. Aseveró que su familia está indignada por las declaraciones que dio el oficial. “Es mentira lo que indicó, dijo que nos están apoyan con 20 oficiales y drones. No nos están apoyando”, afirmó.

Por otro lado, Autocolca indicó que 10 policías de la unidad Kallpas se sumaron a las labores de búsqueda. Mientras que el Gobierno Regional de Arequipa comunicó que darán apoyo logístico para que se continué la búsqueda.

Kevin era el menor de ocho hermanos. Su familia precisó que las circunstancias en las que cayó al río están en investigación y por ahora están abocados a ubicar su cuerpo.