Arequipa: dirigentes de Tambo se entregarían a la justicia

Los dirigentes del valle de Tambo, en la provincia de Islay, que fueron condenados por participar en las protestas contra el proyecto minero Tía María en el 2015 se entregarían a la justicia. Así lo dieron a conocer ayer a medios locales y a través del abogado Héctor Herrera. Se trata de Jaime de la Cruz Gallegos y Jesús Cornejo Reynoso , quienes fueron sentenciados por los delitos de motín, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos por la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Ayer por la mañana De la Cruz Gallegos habló con una radio de la provincia de Islay y aseguró que cuando se dé la orden de captura en su contra se entregará a la justicia. Fue condenado a 12 años y 4 meses de prisión por los delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos. Señaló que los que defienden la vida, el agua, la tierra y la agricultura se van a la cárcel. “En el país, las cosas se hacen al revés…aquí lo que manda es el poder económico, el poder político que se tiene, que son grandes mafias quienes manejan el país para interés de los grandes capitales”.

En tanto, Jesús Cornejo también se entregaría a la justicia. Así lo dio a conocer su abogado Héctor Herrera.

El dirigente tambeño fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión por los delitos de motín y entorpecimiento de los servicios públicos. “Es una de las posibilidades que está pensando la familia, no es nada confirmado. Lo que sí quiero dejar en claro es que mi defendido no está prófugo. Aún no hay orden de captura en su contra. No puedo dar más detalles sobre él”, dijo el abogado.