Presunto feminicidio en el Rímac: joven universitaria es hallada muerta en hostal

En el Rímac, una joven universitaria fue hallada muerta en una habitación de un hotel. La familia responsabilizó a la pareja de la mujer, Ricardo Dueñas Donayre, mientras que este argumentó que murió por una enfermedad del sistema nervioso.

De acuerdo con América Noticias, la joven estudiaba la carrera de derecho y ha sido identificada como María de los Ángeles Baldeón.

Los familiares de Baldeón llegaron hasta los exteriores del hostal y relataron que la mujer estaba en compañía de su pareja.

Según la madre de la víctima, la pareja la llamó para comunicarle el deceso de su hija y le dijo que ella había sufrido un ataque de epilepsia, que provocó que se cayera de la cama y se golpeara la cabeza. Sin embargo, su progenitora no cree en esta versión.

“Lo que yo quiero es que se aclare. Qué es lo que pasó con mi hija. Mi hija no sufría de epilepsia, ni del corazón (...) Respondo el celular y digo a mi hija ¿dónde estás? Entonces, él me responde y me dice: ‘No soy ella. Soy Ricardo, su amigo. Su hija ha convulsionado”, sostuvo.

La madre también relató que, durante los últimos días, observaba a su hija decaída y triste, además de que la pareja retomaba y terminaba su relación de manera constante.

En ese panorama, Dueñas Donayre fue llevado a la comisaría de Amancaes para que testifique sobre lo ocurrido.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.