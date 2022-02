Pescador afectado por derrame de petróleo denunció que limpieza de Repsol es “un engaño”

Ha pasado un mes del derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol en el mar de Ventanilla y aún existen demoras en la limpieza y falta de ayuda humanitaria a población afectada. Precisamente, Alejandro Huaroto, pescador de la playa Bahía Blanca, indicó que los trabajos en las zonas afectadas son “un engaño”.

En entrevista con RPP, Huaroto reveló que los pescadores se han dedicado a rescatar animales y buscarlos en los lugares que Repsol no encontraba. “Todos los días rescatamos aves, animales, después Serfor se las llevas, estamos dedicados a eso”, declaró.

“Yo, cuando veo morir a esos animales me pregunto quién va a reparar eso. Honestamente puedo estar equivocado pero la limpieza que están haciendo en el mar es un engaño. Se supone que están utilizando la tecnología de salchichas para contener el petróleo, pero ponen dos salchichas en paralelo, ambas en la Costa y se ve como el petróleo pasa por el medio hacia el norte”, denunció.

En esa misma línea, Huaroto señaló que el derrame de petróleo ha afectado su libertad, puesto que, había elegido ese estilo de vida como pescador, el cual lo había elegido cuatro años atrás.

“Para mí esto es un problema de libertades, no un es un problema económico, tiene como parte un gran problema económico porque ha afectado mi economía, pero más importante aún es que me han destruido mi libertad. Yo había elegido mi estilo de vida, como quería vivir y me lo han destruido todo. Para mí no entra en mi cabeza ni mi corazón ‘múdate’ o ‘busca otro trabajo’”, concluyó.

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, quien recientemente visitó las zonas afectadas, detalló que solo se han recuperado 2.000 de los 11.000 barriles que se cayeron al océano. El titular del Minam comentó que “el resto de petróleo ha ido a otros lugares del mar alejados de la playa que son parte de la contaminación”.