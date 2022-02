La Libertad: vacunación contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años está en un 42,2%

Tras cumplir 21 días desde el inicio de la vacunación para los niños de 5 a 11 años en La Libertad, este miércoles 16 de febrero empezaron a colocar la segunda dosis a este grupo etario, según las cifras reveladas por la jefa de Epidemiología de la Geresa, Ana María Burga, quien señaló que en esta región se tiene más del 40% de menores vacunados.

“ Hasta el lunes hemos tenido la aplicación de 42,2% de menores que están en este grupo etario. En un inicio, hace tres semanas, había padres de familia que tenían dudas para vacunar a sus hijos y otro factor fue también que muchos niños se habían contagiado con la COVID-19 , pero luego se ha incrementado y estamos en buen camino”, expresó la funcionaria de Salud a Vive Upao tv.

La población objetivo de niños a vacunar entre 5 a 11 años es de 6.330. En lo que respecta a menores en edad escolar (5 a 16 años), en La Libertad a la fecha se inyectó la primera dosis a 107.059 de un total de 261.700, y que entre hoy y mañana debe llegar un nuevo lote de vacunas pediátricas para seguir distribuyendo. En Pacasmayo ya terminaron de aplicar el 100% de las vacunas que se les había entregado.

“La idea es que a mediados de marzo se pueda llegar con todos los niños en edad escolar vacunados al 100%, de lo contrario se hará todo lo posible para que el inicio de clases se cumpla con esta cifra programada. De las 123.800 dosis para los menores de 11 años que nos llegó en tres lotes, se aplicó el 92% con las primeras dosis, ahora estamos aplicando ya la segunda dosis, y estamos a la espera de un nuevo lote de vacunas”, agregó Burga.

Cifras de fallecidos

Si bien se ha dado en las últimas semanas un descenso de contagios en La Libertad, la epidemióloga señaló a la prensa que no se puede hablar de que se ha llegado a un pico o meseta, porque los fallecidos por la COVID-19 siguen incrementando.

A las camas UCI llegan pacientes con COVID-19 que no se vacunaron o presentan comorbilidad. Foto: difusión