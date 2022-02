Devuelven celulares robados a sus propietarios tras operativo policial en Las Malvinas

Inició la devolución de celulares robados que eran comercializados de manera ilegal en Las Malvinas. Agentes de la Policía Nacional del Perú hicieron entrega de 88 celulares de los 5.000 que incautaron durante un operativo realizado el pasado 20 de enero.

En colaboración con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la institución logró revisar un pequeño grupo de teléfonos móviles para devolverlos a sus dueños originales.

“Estaba caminando hasta el puente Santa Anita, me intervino un motorizado y me quitaron el celular, me amenazaron con un arma de fuego. Gracias a Dios ahora pude recuperar mi celular, que ya lo daba por perdido”, narró Leonardo Chauca, uno de los ciudadanos que llegó hasta la sede de la policía fiscal en el distrito de Chorrillos.

La historia se repite con Nelly Martínez, otra de las víctimas de la delincuencia en el país. “Yo estaba con mi mascota, ni bien me di cuenta ya tenía un arma acá (en la cabeza) y aquí (en el estómago). Le dije (al ladrón) ‘te están filmando’, él me dijo que no le interesa, que me iba reventar la barriga”, contó la mujer en dialogo con Latina.

“De estos móviles que hemos analizado, la mayoría procede de actividad criminal, delitos como hurto y como robo”, señaló uno de los oficiales PNP a cargo.

De acuerdo con Osiptel, durante los últimos cuatro meses, el índice de robos diarios se mantuvo alrededor de 4.000. “En enero, diariamente se reportaron 4.168 teléfonos robados”, señaló Luis Pacheco, director de fiscalización e instrucción de Osiptel.

La PNP continúa con las investigaciones para que el resto de celulares sean devueltos a la brevedad.