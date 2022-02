COVID-19: padre se disfraza de payaso y lleva a su hija de 6 años para que reciba su primera dosis

Un padre de familia, disfrazado de payaso, asistió junto a su hija de 6 años al centro de vacunación ubicado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco, para incentivarla antes de recibir su primera dosis contra la COVID-19.

En declaraciones a RPP, Alain Madueño Vásquez, exdecano del Colegio de Psicólogos del Cusco, comentó que decidió vestirse de payaso para darle más confianza a su pequeña. El hombre, quien también aprovechó para recibir la dosis de refuerzo, pidió a los padres de familia que vacunen a sus hijos.

“La he traído (así vestido) para darle fuerza y no tenga miedo. Hemos venido alegres a vacunarla. Queremos que todos vengan con sus hijitos, tráiganlos con ganas y alegría. Hay que buscar una forma divertida de traerlos a vacunar”, dijo.

“Estamos viniendo con mucha alegría para que esté protegida, ya que empieza el colegio. (Hay que) animar a todos lo padres y niños a que estén aquí. Las vacunas son seguras, si no hubiera tenido mis dos dosis cuando me dio la COVID-19, no estaría aquí”, agregó.

La vacunación contra la COVID-19 de los niños entre 5 y 11 años sigue a paso lento en Cusco. Hasta el 16 de febrero, el Repositorio Único Nacional de Información en Salud detalla que el 16,64% (16.062) ya recibió su primera dosis y solo 16 menores completaron su esquema de inmunización.