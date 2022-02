Clausuran academia de ballet tras denuncia por discriminación a niña con síndrome de Down

Personal de la Municipalidad de Lima llegó hasta las instalaciones de la academia de baile Avilés, ubicada en el Cercado de Lima, para clausurar el establecimiento por la denuncia de discriminación a una menor de cuatro años diagnosticada con síndrome de Down.

A la intervención, también llegó el alcalde Jorge Muñoz, según indicó, para supervisar la sanción correspondiente.

“Se está haciendo un acto de fiscalización y una notificación a la escuela por discriminación, recibimos la denuncia y he venido a verificar que efectivamente se entregue esta notificación”, señaló el burgomaestre.

Elizabeth D’Uniam, madre de la menor afectada, también se hizo presente en la diligencia y envió un mensaje a otros padres.

“Ningún niño merece ser discriminado, ningún niño con síndrome de Down merece pasar por esta situación de exclusión. Todos merecemos respeto e igualdad de oportunidades, inclusión plena y efectiva”, declaró a la prensa.

Asimismo, la madre de familia indicó que también presentó su denuncia a Indecopi, porque la institución no le cedió el libro de reclamaciones cuando lo solicitó.

Ella instó a otros padres a denunciar los casos de discriminación y que los niños puedan socializar en espacios con otros pequeños, como es su derecho.

La denuncia

El pasado 11 de febrero, Elizabeth D’Uniam utilizó las redes sociales para denunciar que la escuela de danza Avilés discriminó a su hija con síndrome de Down al no dejarla recuperar las clases de ballet, a las que no pudo asistir en enero. Además, la mujer aseguró que le pusieron trabas desde el principio, cuando la dirección de la institución le solicitó que la menor lleve clases individuales.

“Después de la segunda clase me pusieron barreras para que continúe y me pidieron que haga clases individuales porque, según ellos, era lo mejor para mi hija. Como no estuve de acuerdo, me dejaron continuar, pero optaron por desinformarme sobre el inicio de clases del 8 de febrero y me solicitaron un pago adicional para darle opción a una vacante y recupere sus clases”, señaló.