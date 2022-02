Condori defiende agua arracimada pese a no tener asidero científico: “Entré a Google, investigué”

El ministro de Salud, Hernán Condori, nuevamente ha sido cuestionado por sus declaraciones ante el Congreso de la República, luego de que defendiera el agua arracimada pese a que no tiene asidero científico.

Durante su presentación en la Comisión de Salud del Congreso, el titular de la cartera negó que haya recetado el Cluster X2, un producto considerado por los expertos como pseudocientífico, a pesar de que hay un video donde figura promoviéndolo.

“Mi persona no ha hecho ninguna publicación. Pueden verificar en mi Facebook. Sencillamente ha sido un tema familiar. Se ha filtrado y ha salido al aire. Nunca he recetado, ni he vendido, ni he dado a un paciente”, sostuvo.

Condori insistió en los supuestos beneficios del agua arracimada y aludió a que investigó por medio de la plataforma de Google.

“Me lo presentaron el producto, lo leí. Entré a Google, investigué. Hay un doctor (...) que hizo un trabajo de investigación, que tiene 47 puntos de bibliografía. Le haré llegar para que todos podamos informarnos”, acotó.

El ministro también comentó su situación con respecto a ejercer como obstetra sin tener la especialidad.

“Yo soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo. Mi esposa es obstetra. Mi consultorio es médico-obstétrico. En ningún momento dice ‘ginecólogo’, nunca me he ofertado como tal”, puntualizó.