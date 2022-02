COVID-19: ¿por qué Loreto es una de las regiones que está en la cola de vacunación?

A un año de la vacunación contra la COVID-19, las regiones de la Amazonía siguen en la cola. Una de ellas es Loreto. Según los datos abiertos del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), hasta el 15 de febrero del 2022, 601.269 personas recibieron las dos dosis, muy lejos de la meta total que es de 1 096 407. Es decir, el 54.8% de la población completaron su esquema de inmunización.

En entrevista con La República, Juan Carlos Celis Salinas, médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, explicó que el principal factor que ha generado la lentitud de la inoculación es que el Ministerio de Salud (Minsa) no designó “un presupuesto que pueda sostener” la campaña.

“No se ha asignado un presupuesto especial para la vacunación. Solo piden que se trabaje con su propio presupuesto y para vacunar en la Amazonía es bien costoso, no es solo contratar una embarcación, enfermeros, cadenas de frío, sino de un presupuesto que puedan sostener”, comentó.

Por ejemplo, las regiones que aparecen en la cola de la vacunación con una dosis contra la COVID-19 son Loreto (69.52%), Ucayali (68.77%), Puno (68.09%), Amazonas (65.58%) y Madre de Dios (64.01%) . En tanto, con segunda dosis son Puno (55.67%), Ucayali (55.52%), Amazonas (55.12%), Loreto (54.8%) y Madre de Dios (49.28%) .

Cobertura con dos dosis contra la COVID-19 en Perú. Foto: Reunis

El doctor Celis también señaló que la desinformación sobre la efectividad de las vacunas llegó más rápido a la población que la información veraz sobre los fármacos y, como consecuencia de ello, existió una ausencia en los centros de vacunación y rechazo a las dosis.

“El otro tema clave es que esto se trata de una salud intercultural, algunas comunidades nativas están rechazando (la vacunación), incluso hay amenazas a los vacunadores. Entonces, no hay una estrategia (de comunicación), no lo veo o de repente está escrita en papel, pero no veo una estrategia comunicacional de que se contrate profesores bilingües para llegar a la población. Tenemos 32 lenguas nativas, no es tan fácil”, reflexionó.

En esa misma línea, Celis indicó que las personas no quieren vacunarse por la religión, como los seguidores de la iglesia adventista, quienes están muy presentes en las comunidades amazónicas. “No se trata solamente de ir y vacunar, se necesita hacer un estudio, por etnia, por zona y saber cómo entrar, una estrategia comunicacional. Mandan las vacunas como para vacunar en ciudad, pero nosotros no somos ciudad, tenemos mucho río, se necesita un presupuesto”, detalló.

Por último, el médico infectólogo detalló que la región Loreto ya entró a la fase final de la tercera ola de la COVID-19. Explicó que han pasado de tener 73 pacientes hospitalizados en toda la región a 29. La mayoría que llegó a UCI fueron los no vacunados.

“Cada vez hay menos ambulatorio. Ha habido vacunados con dos dosis pero mayores de 70 años que ha sido hospitalizados, pero la mayoría que entra a UCI son no vacunados”, detalló.