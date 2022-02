El 41% de menores de 12 a 17 años aún no tiene la 2ª dosis

A pocas semanas del inicio del año escolar, las cifras de vacunación de menores no son alentadoras. Solo el 29% de niños de 5 a 11 años recibió su primera dosis contra la COVID-19. La atención de este grupo inició el 24 de enero.

Y en el caso de los menores de 12 a 17 años, el porcentaje sube a 76% con una sola dosis, según el reporte nacional hasta el último 13 de febrero.

Y si bien parece un avance importante, al revisar el porcentaje de adolescentes con dos dosis, se observa que el nivel llega al 59%, pese a haber transcurrido más de tres meses desde que inició la inmunización de este grupo, alerta el analista de datos Rodrigo Parra.

Si bien la vacuna no es un requisito para regresar a clases, sí es importante que los niños y adolescentes se protejan contra la COVID-19 y la influenza, que pueden causar enfermedad leve o grave, señala el decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, quien agrega que los niños deben vacunarse contra estos virus porque el riesgo es alto. Recordó que entre la primera y segunda ola fallecieron 856 niños por coronavirus.

“Todos los niños menores de 5 años deben tener su esquema de vacunación, en especial la influenza por el cambio de clima; los chicos se enferman más y la influenza los puede llevar a la muerte. Si el niño no está vacunado contra el covid y la influenza, la probabilidad de muerte es alta. No hay ninguna razón, no hay ningún estudio que diga que no se vacunen, en Chile los niños se vacunan desde los 3 años”, refirió Urquizo.

Por eso invocó a los padres llevar a que vacunen a sus hijos contra estas enfermedades para un mejor reinicio de clases.

En tanto, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, refirió que el 91% de maestros ya cuenta con su segunda dosis y la tercera dosis todavía está en proceso en las regiones.

Pidió que el Gobierno desarrolle campañas de comunicación dirigidas a los padres que se niegan o que tienen dudas de vacunar a sus hijos. “Un padre de familia que ha vacunado a su hijo no va a querer que esté junto a otro que no esté vacunado y puede ser motivo de contagio”.

La meta del Minsa, según el exviceministro de Salud Gustavo Rosell, es llegar al 80% de menores de 5 a 17 años con la vacunación completa antes del inicio de clases.

Es importante la vacunación ante la aparición de nuevas variantes. A propósito, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó ayer la detección de 3 casos del sublinaje descendiente BA.2 de la variante ómicron, que podría ser más transmisible que el linaje original. Su presencia ha incrementado los casos en muchos países de Europa.