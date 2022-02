Callao: mujer en presunto estado de ebriedad empotró su auto contra vivienda y destrozó fachada

En el Callao, una mujer en presunto estado de ebriedad empotró su vehículo contra una vivienda cuando los dueños de esta se encontraban dormidos. El hecho ocurrió en la zona de Luis Godínez y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

De acuerdo con Latina Noticias, la conductora salió ilesa, pero la vivienda quedó afectada en su estructura; además, los residentes vivieron un susto.

“Nosotros estábamos descansando, eran las 11.30 p. m. Estaba con mis hijos arriba, acostados. De pronto se escucha un sonido fuerte, nos asustó, bajamos y no lo podíamos creer. El panorama era que la señora se había metido, empotrado con la puerta y la destrozó por completo”, sostuvo.

Los moradores explicaron que una columna se vio comprometida; además, deberán colocar un nuevo portón en su cochera y reparar su auto, debido a que también han sufrido daños.

“Lamentablemente es un gasto que vamos a tener que hacer. Está fuera del presupuesto. Una puerta así está cerca de 4.000 o 5.000 soles con sistema eléctrico, hay que revisar daños estructurales a la columna, a parte mi camioneta sufrió daños. (...) Pudo haber ocurrido una desgracia no solo para mis hijos, sino para la señora también”, detalló.

Asimismo, el dueño de la vivienda señaló que trató de dialogar con la señora, quien no ha sido identificada.

“Le dije: ‘señora, por favor, tiene algún numero para llamar o familiar. No podía articular. Me dijo que no tenía familia. Le dije que llamara a su seguro para que se haga responsable. Me dijo que no tenía seguro”, acotó.