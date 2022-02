Arequipa: proveedores amenazan con retirar bienes de hospital por deudas del GRA

Un grupo de proveedores que brindaron servicios durante la pandemia para la remodelación de los seis pisos del Hospital Honorio Delgado, sótano y el área de Emergencia, amenazaron con retirar los bienes instalados si es que el Gobierno Regional de Arequipa no les cancela la deuda que tienen con ellos hace casi dos años. Ellos realizaron este martes una protesta en los exteriores del nosocomio.

La empresa de Gabrielo Eyzaguirre es una de las afectadas. Se encargó de las instalaciones sanitarias y puertas en el área de Emergencias, mientras que en el tercer y cuarto piso del hospital realizó todas las instalaciones en las salas quirúrgicas.

El proveedor indicó que la adeuda que el gobierno regional tiene con su empresa supera el millón 700 mil soles. “Si yo retiro todo lo que mi empresa ha instalado, no funcionaría las salas de operaciones. Nos hemos hecho préstamos de los bancos y no tenemos cómo pagar”, indicó Eyzaguirre.

La empresa de Juan Taco Quispe, Decomuebles Delux S.R.L., es otra afectada. Su compañía se encargó del todo el mobiliario en materiales como melanina, inox y madera, además de las conexiones de oxígeno en los ambientes donde eran atendidos los pacientes COVID-19.

Los proveedores indicaron que buscan tener una reunión en el menor tiempo posible con la gobernadora (e) Kimmerlee Gutiérrez Canahuire. “ La gobernadora no nos ha dado la cara hasta el momento. Hemos pedido reuniones por escrito, pero no nos dan respuesta. Queremos retirar algunas cosas, no vamos a poder retirar el piso, por ejemplo, pero si las puertas”, indicó Eyzaguirre.

“Ya es demasiado el tiempo que estamos en esta lucha. Nosotros hemos contribuido con la lucha contra la pandemia. Vamos a dar un plazo de siete días para que la gobernadora solucione nuestras deudas”, indicó por su lado Taco Quispe.