Turista belga desaparecida en Perú: últimas noticias y todo lo que se sabe sobre la búsqueda

Natacha de Crombrugghe es una joven belga de 28 años que fue reportada como desaparecida desde el último 24 de enero. La ciudadana extranjera vino al Perú para conocer el valle del Colca, ubicado en la provincia de Caylloma, Arequipa. La última vez que sus padres se comunicaron con ella, ella les indicó que iría a hacer una caminata por el sector de Sangay; sin embargo, hasta hoy no aparece.

Las autoridades belgas sostuvieron que el embajador de dicho país, Mark Van de Vreken, se sumará a la búsqueda de la joven y traerá un dron para así poder monitorear toda la zona del Colca con la finalidad de encontrar algún indicio de la desaparecida.

Dueña de hostal: “Natacha dijo que regresaba en 5 días”

Gladys López es la dueña del hostal La Estancia en Cabanaconde. Fue la última persona que vio a la turista Natacha de Crombrugghe (28), desaparecida desde el 24 de enero. Sin duda, su testimonio es clave y ella lo sabe.

Ayer, en la Plaza España, López aseveró que no cometido un crimen o algún ilícito en contra de la joven belga. “No tengo nada que ocultar. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. La prueba de luminol que ya hicieron descartaron un posible asesinato (en el hotel) Hay que tener un poco de sentimiento humano que nosotros somos familia emprendedora y no estamos para hacer mal y nada en la zona de Cabanaconde”, dijo a La República.

Hasta el momento, la Policía sigue buscando a la joven sin ningún resultado positivo. Para este 14 de febrero se espera la presencia del embajador de Bélgica en Cabanaconde, junto a tres policías de ese país que deben ir con un dron.