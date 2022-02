Sociedad civil y autoridades marcharon a favor del Terminal Portuario de Lambayeque

Este lunes 14 de febrero, gremios empresariales, colegios profesionales, colectivos civiles y autoridades de diferentes niveles de la región marcharon por la ciudad de Chiclayo para exigir se continúe el proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque y no sea excluido de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conforme se conoció hace unos días.

Con banderolas y megáfonos, un importante grupo de personas se dio cita en la capital lambayecana para alzar su voz de protesta y pedir al presidente Pedro Castillo Terrones que se otorgue la prioridad necesaria para concretar la construcción del Terminal Portuario. Ellos esperan la llegada del mandatario a esta localidad el viernes 18 de febrero para abordar este tema.

“Lambayeque no puede seguir postergado. Solo decirle al presidente y a los ministros que seguiremos vigilantes y no descansaremos hasta ver cristalizado un proyecto tan importante como el Terminal Portuario, que no solo beneficia a Lambayeque, sino a la macrorregión”, declaró a La República el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro.

En la cita participaron representantes de los colegios profesionales de Profesores y Periodistas, consejeros regionales y el alcalde de Puerto Eten, Ewerd Díaz Periche. Precisamente es en este distrito en el que se plantea la construcción del Terminal Portuario de Lambayeque con un valor aproximado de S/ 1.000 millones. En una extensión de 5.500 hectáreas.

Burgos Montenegro encabezó esta movilización por la ciudad de Chiclayo. Foto: La República.

Al concluir el recorrido en la plazuela Elías Aguirre de Chiclayo, los manifestantes indicaron que estarán atentos a la llegada de Castillo Terrones y sus ministros a Lambayeque para tratar este y otros temas de interés regional. Además, no descartaron realizar nuevas movilizaciones en caso no tengan una respuesta clara y sincera de parte del jefe de Estado.