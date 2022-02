“Violencia en relaciones puede empezar con comentarios sutiles”: mensaje del MIMP en San Valentín

Contra la violencia machista. A propósito del Día del Amor y la Amistad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) envió un mensaje sobre la violencia contra las mujeres. “La violencia en las relaciones de pareja puede empezar con comentarios sutiles que buscan generar control. Reconozcamos estos comportamientos a tiempo”, escribió la cartera en su cuenta de Twitter.

Con los hashtag #FrenaLaViolencia y #ElAmorNoEsControl, el MIMP resaltó algunas frases machistas usadas con mayor frecuencia. “No me gusta que andes con esas amistades, no son para ti”, “¿Por qué no me respondes? ¿Con quién estás?”, fueron algunos de los ejemplos de comentarios sutiles con los que se inicia la violencia de género.

La violencia contra las mujeres se camufla en estas frases, lo que la convierte en invisible, legitimada y aceptada socialmente, de acuerdo a Victoria Vaccaro, especialista en género del Programa de la Iniciativa Spotlight por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Mensaje del MIMP en el Día de San Valentín. Foto: Twitter / MIMP

Cuando se hablaba de violencia se solía asociar únicamente a la física, tales como golpes, empujones y más. Sin embargo, gracias a la lucha y los reclamos del movimiento feminista, ahora se puede hacer visible estas situaciones en diferentes ámbitos de las vidas de las mujeres, lo que permite que la sociedad, el Estado y la legislación reconozca que hay más de una forma de agredir. Vaccaro afirmó que cualquier forma de violencia se manifiesta como un “intento de socavar, atentar contra nuestra libertad y nuestra autonomía”.

Para representar su escala, el movimiento feminista plasmó esta problemática con un iceberg, el cual “representa de una manera gráfica y metafórica cómo se van erigiendo, sobre una base invisible y naturalizada de prácticas violentas, otras formas de violencias visibles y más extremas”.

“Las violencias invisibles, sutiles y naturalizadas, al pasar desapercibidas como tales, lo que van generando es una condición de posibilidad para que sucedan y emerjan otras más visibles, como zamarreos, tirar el pelo, gritos, golpes. Hasta llegar a la punta del iceberg que representa los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Cuentan con cierta tolerancia social. Sin embargo, las violencias más visibles o extremas no tienen ese nivel de tolerancia y por ello derivan en el repudio social”, recalcó la especialista en género.

Iceberg de violencia de género. Foto: Amnistía Internacional

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).