San Miguel: sujetos apuñalan a joven que defendió a su enamorada

Un joven encaró a unos sujetos que minutos antes habían acosado a su enamorada en San Miguel. El hombre hizo este accionar sin imaginar que sería apuñalado por este grupo de delincuentes.

La víctima, que responde al nombre de Ray Alexis Saavedra Ramírez, intentó defenderse; sin embargo, los malhechores lo acorralaron, al punto de que nadie podía interceder. Al ver que el agraviado estaba convaleciente, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Tras esto, el ciudadano de 29 años fue trasladado a la clínica San Judas Tadeo, donde su estado de salud es reservado. El hecho se registró el último domingo alrededor de las 9.30 p. m. en el cruce de las avenidas La Paz con Independencia.

“Producto de la discusión, uno de ellos termina siendo víctima de un apuñalamiento con arma blanca”, detalló César Arévalo, gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, a Panamericana noticias.

Posteriormente, con ayuda de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron capturar a uno de los facinerosos que participó en la gresca que casi le arrebata la vida al hombre, quien tiene varias lesiones, entre ellas, en los pulmones.

Los vecinos no fueron indiferentes al caso y aseguraron que no es la primera vez que esto ocurre. Algunos contaron que no salen de sus viviendas por miedo a chocarse con estos delincuentes, quienes suelen estar en grupos grandes.

Se espera que el sujeto intervenido brinde información sobre el paradero del resto de involucrados.