MIMP asegura que joven que denunció violación por parte de aportante de PL cuenta con protección

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció respecto al caso de la mujer proveniente de Cajamarca que denunció haber sido violada por Germán Cruz, aportante de Perú Libre, en un local de Lince perteneciente al partido.

“Ante denuncia de violación por un aportante de Perú Libre, MIMP informa que el caso se atendió en el CEM Comisaría Lince. La víctima cuenta con medidas de protección. El equipo de especialistas de MIMP seguirá brindando atención psicológica, social y legal”, manifestaron a través de su cuenta de Twitter.

La fémina contó a Panorama que el hecho sucedió en mayo de 2021, cuando vino a Lima para apoyar en la coordinación de la campaña en apoyo a Pedro Castillo.

Una noche, cuando se quedó en el local de Lince, Germán Cruz le insistió que ingiriera bebidas alcohólicas. Luego, al despertar, se dio cuenta de que estaba acostada desnuda en una cama con Cruz al lado.

“Yo en ningún momento he dado mi consentimiento para que pase esto y me veo sin ropa, me asusté porque en qué momento pasó todo ello”, detalló.

Cuando la sobreviviente trató de salir del lugar, señala que el aportante de Perú Libre la detuvo y la amenazó. Le dijo que si contaba algo de lo sucedido, él iba a influir en el Ministerio Público y el Poder Judicial para que nadie vea el caso. Sin embargo, ella acudió a la comisaría más cercana y denunció el hecho.

Líneas de emergencia ante casos de violencia

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).