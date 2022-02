La Libertad: dictan 18 meses de prisión preventiva contra exgeneral Lucas Núñez

Tras audiencia de manera virtual ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, el juez Robert Mendieta dictó la medida de prisión preventiva por 18 meses contra Lucas Núñez Córdova, exgeneral de la III Macro Región Policial La Libertad, quien estaría involucrado en presuntas compras irregulares durante su gestión. El ex jefe policial será internado en el penal El Milagro.

Para la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, representada por el fiscal Luis Guillermo Bringas, Núñez estaría involucrado en la comisión de delitos de colusión agravada y banda criminal. Precisamente, por ese segundo delito, la pena derivaría en 16 años de cárcel.

Son 13 las personas que tenían orden de captura: sin embargo, solo fueron detenidos nueve involucrados, de las cuales Raúl Tapia, quien se desempeñaba como jefe de Logística en la Macro Región Policial, también otro de los involucrados, ha recibido la medida de 18 meses de prisión preventiva. Luis Romero Asenjo, uno de los imputados, afrontará la investigación en libertad, pero con medidas restrictivas, por lo que deberá firmar cada ocho días en el Poder Judicial y un pago de S/10,000 de caución . También le dieron 18 meses a Luis Eduardo Vásquez Múñoz, Lidia Raquel Romero Asenjo, Giovana Rojas Luna y Yesenia Acuña Guillén.

Según la investigación fiscal, esta presunta organización criminal era liderada por el general PNP Núñez Córdova, a quien se le atribuye haber aprovechado la estructura de esta institución y el poder de decisión e influencia que tenía como jefe de la misma para beneficiar a ciertos proveedores en procesos de compra directa durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

El modus operandi era a través del ‘ruleteo’ de proveedores, es decir, las mismas empresas ganaban las contrataciones directas de manera intercalada. Para este fin, los investigados utilizaban cotizaciones y proformas de falsos proveedores para dar apariencia de pluralidad de postores y de precios. Sin embargo, quienes finalmente eran invitados a cotizar para una misma contratación directa eran los proveedores estrechamente vinculados a esta organización.

Lucas Nuñez y demas imputados serán enviados al penal El Milagro para cumnplir con la medida de prisión preventiva de 18 meses. Foto: La República

Cabe precisar que, en muchos de los casos, estas empresas eran representadas por esposas de algunos altos oficiales de la Policía Nacional, con vínculo directo o cercano al entorno del general Lucas Núñez Córdova; y, en otros casos, por relaciones entre efectivos policiales de mando medio que se conocen y tienen amistad desde su ingreso a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional.

Dichas irregularidades contemplaban las adquisiciones de productos de limpieza, aseo personal, material médico, agua mineral y fumigación por un monto de S/ 10 millones, contratos convocados durante el estado de emergencia.

Se declara inocente

Lucas Núñez Córdova se declaró inocente y aseguró que está atravesando la peor etapa de su vida por la grave acusación que le hace el fiscal Luis Guillermo Bringas.