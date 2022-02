Firma digital: ventajas y cómo obtener el certificado para más seguridad y ahorro de tiempo

Los mecanismos tecnológicos han tomado especial relevancia en medio de la pandemia del coronavirus, ya que una de las principales medidas para no contraer la enfermedad es evitar el contacto con personas que podrían estar infectadas. En este contexto, la firma digital se convierte en una herramienta importante para la ciudadanía, porque permite autenticar documentos digitales sin tener que salir del hogar.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso a disposición de los ciudadanos el servicio de creación de firmas digitales, las cuales tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que una manuscrita. De esta forma, los documentos pueden tener las características que garantizan su autenticidad e integridad y el firmante ya no puede negar que realizó la firma.

“Lo que entregamos son certificados digitales y eso te va servir para firmar o para autenticarte en un sistema de manera segura. La firma no es como la dibujas de forma manuscrita, sino que tiene una serie de claves detrás, es una forma segura de acreditar que tú lo has firmado y tiene todo el valor legal”, explicó la especialista en Atención al Ciudadano del Reniec, Oriely Malpartida, en diálogo con La República. Añadió que es un procedimiento seguro y exhortó a los usuarios a no compartir las contraseñas.

Tipos de certificado digital

Hay dos tipos de certificado digital en el Perú. Todas las personas que tienen DNI electrónico pueden firmar de manera digital, ya que el chip permitirá acceder a la información de manera virtual por medio de un lector de tarjeta inteligente.

El otro tipo de certificado es el de la persona jurídica. Reniec entrega los certificados a todos los trabajadores de una entidad, la información no se guarda en el DNI, sino que se envía a través de un correo electrónico a los colaboradores. Esto sirve para optimizar los procesos, ya que se archiva cada trámite y documento. “Ya no se necesita tener todo en físico, con todo esto se ahorra papel, se ahorra courier, espacios de almacenamiento y, sobre todo, significa mayor seguridad para la información, pues no se puede agregar ni modificar nada: todo está sistematizado”, precisó Malpartida.

Para firmar de manera virtual, debes tener un certificado digital

El DNIe (Documento Nacional de Identidad electrónico) sirve para acreditar la identidad de su titular de manera presencial y electrónica. Contiene un dispositivo (chip) que guarda los datos más importantes y permite la identificación del ciudadano. Además, contiene el certificado digital que permite acceder a servicios de trámites y comercio electrónico.

Por otro lado, el certificado digital solo funciona para medios electrónicos y permite realizar firmas digitales, autenticación o cifrado de datos .

¿Cómo se puede firmar de forma digital?

Para firmar de manera virtual, debes tener un certificado digital. Si es persona natural, se puede obtener a través de un DNIe o solicitarlo a una empresa acreditada por Indecopi, que garantiza su validez en Perú. Si es persona jurídica, el Reniec emite certificados digitales previo contrato con las entidades públicas.

PUEDES VER: Bebés nacidos durante el 2022 en hospitales del Minsa y EsSalud accederán gratis al primer DNI

Además, será necesario un lector de tarjeta inteligente, que es un dispositivo que se conecta a la PC o laptop y permite acceder al certificado digital del chip del DNI electrónico. Puedes comprarlo en cualquier tienda de tecnología física o virtual con el nombre de Lector para DNI electrónico.

Por último, descarga el Software de firma de manera gratuita y sin restricciones en el siguiente enlace: https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/pdf. Una vez descargado e instalado el ReFirma en tu PC o laptop, sigue los siguientes pasos para la creación de la firma digital: