Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados desde el 14 al 20 de febrero

Asoc. Los Gramadales Av. Buenos Aires Cdra. 7, 8, 9, 10, 11, Mz. A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, S1, T, V, W, X, Y, Z, Z1, Calle Ancash Cdra. 1, Mz. R, Pasaje Los Cipreces Cdra. 9, calle Las Margaritas Cdra. 9, Centro Poblado Cercado de Puente Piedra calle Los Claveles Cdra. 9, Jr. Francisco Bolognesi Cdra. 3, Av. Buenos Aires Cdra. 5, 6, Asoc. Álamos De Copacabana Mz. B, C, D, E, Prog. Viv. Bello Horizonte Mz. C, D, Urb. Portales De Puente Piedra Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, A.H. Camino Real Mz. A, B, C, D, D1, E, H, K, L, Asoc, La Campiña Mz. X, Av. Panamericana Norte Cdra. 7, 8, Av. San Martin Cdra. 7, 8, Asoc. Pasaje San Miguel Mz. A, C, Asoc. El Porvenir Mz. S, Asoc. Las Flores De Copacabana Mz. A, B, C, D, E, F, Asoc. Santa Fe De Copacabana Mz. A, C, D, Asoc. Alameda De Copacabana Mz. A, B, C, Asoc. Alamos De Copacabana Mz. A, F, Asoc. Nuevo Horizonte Mz. A, B, C, D, E, Asoc. Las Violetas De Copacabana Mz. B, C, Asoc. Tacna Los Gramadales Mz. A, Aa, B, B1, B4, C, C1, D, E, E1, I, J, J1, K, L, M, M1, R, R1, Asoc. Brisas De Copacabana Mz. A, B, C, D, Asoc. Jesús El Cristo Mz. A, B, Asoc. El Progreso Mz. A, B, Asoc. Raúl Chun Mz. A, B, C, E, F, G, H, Asoc. Sol De Copacabana Mz. A, A1, B, B1, C, C1, Asoc. Avituni Mz. A, B, C, D, E, A.H. 1° De Mayo Mz. A, A1, B, C, C1, D, E, F2, G, I, I1, J, K, L, M, M1, M2, M3, M4, Centro Poblado Rural Las Higueras Mz. A, B, C, A.H. Hermoso Huascarán Mz. A, B, C, D, E, F, G, Asoc. Fundo Las Flores Mz. A, B, C, D, Asoc. Bellavista Mz. M, M1.