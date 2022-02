Coronavirus Perú EN VIVO: últimas noticias de casos y vacunación de hoy, lunes 14 de febrero

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número acumulado de casos de COVID-19 aumentó a 3 397 637 y los fallecimientos llegaron a 207.536. Asimismo, el sector que encabeza el médico Hernán Condori especificó que, hasta las 10.00 p. m. del jueves 10 de febrero, se confirmaron 6.404 nuevos casos positivos y 91 decesos en el ámbito nacional.

Por otro lado, el sector encabezado por el médico Hernán Condori, precisó que el 67,3% de la población vulnerable en el Perú y el 27,76% de la población en general ya se aplicó la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus. Asimismo, la cantidad de fármacos aplicados en todo el territorio peruano es de 59 428 984 vacunas.

En Vivo: Coronavirus en Perú HOY 14 de febrero 09:31 300 mil personas no se vacunaron con tercera dosis en Arequipa La coordinadora de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Arequipa (Geresa), Giovanna Valdivia, informó que cerca de 300.000 ciudadanos de la jurisdicción todavía no se acercan a recibir su dosis de refuerzo o tercera vacuna, a pesar de que ya pasaron más de tres meses desde la segunda inyección. 08:04 Coronavirus en Perú: la tercera ola de la COVID-19 con todos los indicadores a la baja Tras dos semanas de continua disminución en los contagios de COVID-19, todos los indicadores están a la baja. Las hospitalizaciones presentan una reducción de 78% y UCI es del 16%.

¿Existe el ‘coronadengue’?

El doctor Juan Carlos Celis Salinas, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, explicó que se trata de una infección simultánea de una persona por los virus de la COVID-19 y dengue. Situación similar a lo ocurrido con la ‘flurona’, pero con diferentes síntomas.

“No existe una enfermedad que se llame ‘coronadengue’. Lo único que quiere decir es que el paciente tiene dos infecciones juntas: coronavirus y dengue. El ‘coronadengue’ es más frecuente. Estamos en brote de dengue (en Loreto) y como estamos saliendo de ómicron, hemos visto varios casos de personas que tienen ómicron y además están con dengue. A veces, la persona está terminando el coronavirus y le da dengue”, explicó a La República.

¿Cuáles son sus síntomas?

“Muchos pacientes por COVID-19 hacen fiebre y por dengue también y podría haber una confusión. Sin embargo, después ya se separan porque el coronavirus tiene síntomas respiratorios, especialmente ómicron, como malestar de nariz y dolor de garganta. Pero eso no hace el dengue. El dengue te da fiebre, dolor de cuerpo. Pero si veo que su fiebre dura cuatro o cinco días, vemos que podría ser otra cosa, le empieza a doler la barriga y eso no te hace ómicron. En estos días hemos estado con muchos casos de dengue, malaria, y estamos teniendo esa combinación. En personas vacunadas son muy leves y lo bueno es que no parecen agravar”, dijo el especialista.